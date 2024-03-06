Путин выступил на закрытии Фестиваля молодежи в Сириусе: главные заявления

Владимир Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи

07 марта 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

Фестиваль объединил широкое представительство, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что суть мероприятия — собрать людей со схожими принципами, рассказал о том, что мешает России и Украине воссоединиться, а также назвал самых надежных союзников нашей страны. Главные заявления президента — в материале URA.RU. Всемирный фестиваль молодежи Мероприятие проводилось с 1 по 7 марта в Сириусе. В нем приняли участие 20 тысяч представителей из 188 стран мира. Владимир Путин отметил, что готов к проведению новых молодежных фестивалей в стране, а само событие — это часть усилий государства по поддержке и развитию молодежных инициатив и международного молодежного сотрудничества. Глава государства сказал, что очень рад, что на Фестиваль молодежи приехало такое широкое представительство. Россия, однако, при этом ни с кем не соревнуется и никому ничего не доказывает, подчеркнул президент. Взаимоотношения с США, Европой и Украиной Путин заявил, что в США и Европе считают, что благополучие основано на эксплуатации природных богатств и людских человеческих ресурсов, а колониальная политика Запада в прошлом требует покаяния. Как отметил президент, раньше Россия стремилась присоединиться к НАТО, но позже в Москве поняли, что «в этом нет смысла», так как там никто не считается с российскими интересами. Путин также подчеркнул, что нынешнее поведение кандидатов в президенты США — это особенность американской политической культуры. Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно, но этому мешают проявления национализма, которые нужно искоренять, подчеркнул Путин. Также он отметил, что глубинные национальные интересы Германии рано или поздно приведут к появлению политиков, желающих объединения усилий между РФ и ФРГ. В странах Европы, по мнению Путина, прорывается желание самостоятельности и стремление к защите суверенитета. Россия и дружественные страны Путин не обошел стороной и союзников России. Так, он подчеркнул, что ни один из лидеров стран Африки ничего напрямую у РФ не попросил, но Москва готова помогать. По словам президента, отношение Запада к Африке несправедливо, поэтому необходимо делать все для изменения ситуации. Страны материка, как отметил президент, активно развиваются и хотят быть независимыми. На Всемирном фестивале молодежи присутствовала и глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которая находится с рабочим визитом в России. Она встретилась с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти РФ, а с Владимиром Путиным обсудила политическую ситуацию в Молдавии. Черногория, как заявил Путин, всегда была близкой России страной, но в РФ понимают, в какой она сейчас ситуации, а ее присоединение к санкциям — это «вещь чисто популистского характера». Отношения России и Сербии, по словам президента, носят особый характер, сербы на протяжении многих веков были «самыми надежными союзниками российского государства». Ключевым фактором для взаимовыгодного сотрудничества Путин счел БРИКС — мощный альянс, который притягивает многие страны. Президент сказал, что на данный момент мировой ВВП союза больше, чем ВВП стран «семерки», и он будет увеличиваться дальше. Достижения РФ в сфере технологий Президента также спросили и о развитии искусственного интеллекта — технологии, которой сейчас уделяется особое внимание в мире. Россия может гордиться своими достижениями в сфере искусственного интеллекта, заявил Путин. По его словам, это результат работы большого числа людей, в том числе зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Но при этом договариваться о развитии ИИ придется на международном уровне, чтобы избежать возможных угроз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что суть мероприятия — собрать людей со схожими принципами, рассказал о том, что мешает России и Украине воссоединиться, а также назвал самых надежных союзников нашей страны. Главные заявления президента — в материале URA.RU. Мероприятие проводилось с 1 по 7 марта в Сириусе. В нем приняли участие 20 тысяч представителей из 188 стран мира. Владимир Путин отметил, что готов к проведению новых молодежных фестивалей в стране, а само событие — это часть усилий государства по поддержке и развитию молодежных инициатив и международного молодежного сотрудничества. Глава государства сказал, что очень рад, что на Фестиваль молодежи приехало такое широкое представительство. Россия, однако, при этом ни с кем не соревнуется и никому ничего не доказывает, подчеркнул президент. Путин заявил, что в США и Европе считают, что благополучие основано на эксплуатации природных богатств и людских человеческих ресурсов, а колониальная политика Запада в прошлом требует покаяния. Как отметил президент, раньше Россия стремилась присоединиться к НАТО, но позже в Москве поняли, что «в этом нет смысла», так как там никто не считается с российскими интересами. Путин также подчеркнул, что нынешнее поведение кандидатов в президенты США — это особенность американской политической культуры. Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно, но этому мешают проявления национализма, которые нужно искоренять, подчеркнул Путин. Также он отметил, что глубинные национальные интересы Германии рано или поздно приведут к появлению политиков, желающих объединения усилий между РФ и ФРГ. В странах Европы, по мнению Путина, прорывается желание самостоятельности и стремление к защите суверенитета. Путин не обошел стороной и союзников России. Так, он подчеркнул, что ни один из лидеров стран Африки ничего напрямую у РФ не попросил, но Москва готова помогать. По словам президента, отношение Запада к Африке несправедливо, поэтому необходимо делать все для изменения ситуации. Страны материка, как отметил президент, активно развиваются и хотят быть независимыми. На Всемирном фестивале молодежи присутствовала и глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которая находится с рабочим визитом в России. Она встретилась с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти РФ, а с Владимиром Путиным обсудила политическую ситуацию в Молдавии. Черногория, как заявил Путин, всегда была близкой России страной, но в РФ понимают, в какой она сейчас ситуации, а ее присоединение к санкциям — это «вещь чисто популистского характера». Отношения России и Сербии, по словам президента, носят особый характер, сербы на протяжении многих веков были «самыми надежными союзниками российского государства». Ключевым фактором для взаимовыгодного сотрудничества Путин счел БРИКС — мощный альянс, который притягивает многие страны. Президент сказал, что на данный момент мировой ВВП союза больше, чем ВВП стран «семерки», и он будет увеличиваться дальше. Президента также спросили и о развитии искусственного интеллекта — технологии, которой сейчас уделяется особое внимание в мире. Россия может гордиться своими достижениями в сфере искусственного интеллекта, заявил Путин. По его словам, это результат работы большого числа людей, в том числе зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Но при этом договариваться о развитии ИИ придется на международном уровне, чтобы избежать возможных угроз.