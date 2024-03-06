Путин выступил на закрытии Фестиваля молодежи в Сириусе: главные заявления

Президент РФ Владимир Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что суть мероприятия — собрать людей со схожими принципами, рассказал о том, что мешает России и Украине воссоединиться, а также назвал самых надежных союзников нашей страны. Главные заявления президента — в материале URA.RU.
Всемирный фестиваль молодежи
Мероприятие проводилось с 1 по 7 марта в Сириусе. В нем приняли участие 20 тысяч представителей из 188 стран мира. Владимир Путин отметил, что готов к проведению новых молодежных фестивалей в стране, а само событие — это часть усилий государства по поддержке и развитию молодежных инициатив и международного молодежного сотрудничества.
Глава государства сказал, что очень рад, что на Фестиваль молодежи приехало такое широкое представительство. Россия, однако, при этом ни с кем не соревнуется и никому ничего не доказывает, подчеркнул президент.
Взаимоотношения с США, Европой и Украиной
Путин заявил, что в США и Европе считают, что благополучие основано на эксплуатации природных богатств и людских человеческих ресурсов, а колониальная политика Запада в прошлом требует покаяния. Как отметил президент, раньше Россия стремилась присоединиться к НАТО, но позже в Москве поняли, что «в этом нет смысла», так как там никто не считается с российскими интересами. Путин также подчеркнул, что нынешнее поведение кандидатов в президенты США — это особенность американской политической культуры.
Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно, но этому мешают проявления национализма, которые нужно искоренять, подчеркнул Путин. Также он отметил, что глубинные национальные интересы Германии рано или поздно приведут к появлению политиков, желающих объединения усилий между РФ и ФРГ. В странах Европы, по мнению Путина, прорывается желание самостоятельности и стремление к защите суверенитета.
Россия и дружественные страны
Путин не обошел стороной и союзников России. Так, он подчеркнул, что ни один из лидеров стран Африки ничего напрямую у РФ не попросил, но Москва готова помогать. По словам президента, отношение Запада к Африке несправедливо, поэтому необходимо делать все для изменения ситуации. Страны материка, как отметил президент, активно развиваются и хотят быть независимыми.
На Всемирном фестивале молодежи присутствовала и глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которая находится с рабочим визитом в России. Она встретилась с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти РФ, а с Владимиром Путиным обсудила политическую ситуацию в Молдавии.
Черногория, как заявил Путин, всегда была близкой России страной, но в РФ понимают, в какой она сейчас ситуации, а ее присоединение к санкциям — это «вещь чисто популистского характера». Отношения России и Сербии, по словам президента, носят особый характер, сербы на протяжении многих веков были «самыми надежными союзниками российского государства».
Ключевым фактором для взаимовыгодного сотрудничества Путин счел БРИКС — мощный альянс, который притягивает многие страны. Президент сказал, что на данный момент мировой ВВП союза больше, чем ВВП стран «семерки», и он будет увеличиваться дальше.
Достижения РФ в сфере технологий
Президента также спросили и о развитии искусственного интеллекта — технологии, которой сейчас уделяется особое внимание в мире. Россия может гордиться своими достижениями в сфере искусственного интеллекта, заявил Путин.
По его словам, это результат работы большого числа людей, в том числе зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Но при этом договариваться о развитии ИИ придется на международном уровне, чтобы избежать возможных угроз.
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