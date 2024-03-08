В Индии в честь 8 Марта снизили цены на газовые баллоны

08 марта 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Цена на газовые баллоны снижена на 100 рупий, заявил Нарендра Моди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В честь 8 Марта в Индии правительство приняло решение о снижении цен на баллоны со сжиженным нефтяным газом на 100 рупий. Об этом рассказал премьер-министр страны Нарендра Моди. «В честь Международного женского дня правительство снизило цены на баллоны со сжиженным нефтяным газом на 100 рупий», — написал Моди в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что целью такого шага является обеспечение доступности газа для приготовления пищи, поддержка благополучия семей и создание более здоровой окружающей среды. Также это соответствует стремлению расширить права и возможности женщин и облегчить их жизнь, заключил премьер.

В честь 8 Марта в Индии правительство приняло решение о снижении цен на баллоны со сжиженным нефтяным газом на 100 рупий. Об этом рассказал премьер-министр страны Нарендра Моди. «В честь Международного женского дня правительство снизило цены на баллоны со сжиженным нефтяным газом на 100 рупий», — написал Моди в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что целью такого шага является обеспечение доступности газа для приготовления пищи, поддержка благополучия семей и создание более здоровой окружающей среды. Также это соответствует стремлению расширить права и возможности женщин и облегчить их жизнь, заключил премьер.