В Индии в честь 8 Марта снизили цены на газовые баллоны

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Процесс установки задвижек большого диаметра на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Курган, газ, пропан, газовый баллон, баллон с газом, балллон
Цена на газовые баллоны снижена на 100 рупий, заявил Нарендра Моди Фото:

В честь 8 Марта в Индии правительство приняло решение о снижении цен на баллоны со сжиженным нефтяным газом на 100 рупий. Об этом рассказал премьер-министр страны Нарендра Моди.

«В честь Международного женского дня правительство снизило цены на баллоны со сжиженным нефтяным газом на 100 рупий», — написал Моди в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что целью такого шага является обеспечение доступности газа для приготовления пищи, поддержка благополучия семей и создание более здоровой окружающей среды. Также это соответствует стремлению расширить права и возможности женщин и облегчить их жизнь, заключил премьер.

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В честь 8 Марта в Индии правительство приняло решение о снижении цен на баллоны со сжиженным нефтяным газом на 100 рупий. Об этом рассказал премьер-министр страны Нарендра Моди. «В честь Международного женского дня правительство снизило цены на баллоны со сжиженным нефтяным газом на 100 рупий», — написал Моди в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что целью такого шага является обеспечение доступности газа для приготовления пищи, поддержка благополучия семей и создание более здоровой окружающей среды. Также это соответствует стремлению расширить права и возможности женщин и облегчить их жизнь, заключил премьер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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