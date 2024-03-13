Путин: у России пропадут красные линии в отношении некоторых стран

13 марта 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал больше интервью Дмитрию Киселеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU У России не будет «красных линий» в отношении стран, заявляющих, что у них нет красных линий в отношении РФ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. «Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет», — сказал Путин. Российский лидер дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

У России не будет «красных линий» в отношении стран, заявляющих, что у них нет красных линий в отношении РФ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. «Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет», — сказал Путин. Российский лидер дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.