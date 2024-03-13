Путин: у России пропадут красные линии в отношении некоторых стран

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин дал больше интервью Дмитрию Киселеву Фото:

У России не будет «красных линий» в отношении стран, заявляющих, что у них нет красных линий в отношении РФ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет», — сказал Путин. Российский лидер дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

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У России не будет «красных линий» в отношении стран, заявляющих, что у них нет красных линий в отношении РФ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. «Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет», — сказал Путин. Российский лидер дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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