Минпромторг может включить Tefal и Rowenta в перечень для параллельного импорта

15 марта 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Технику Tefal хотят включить в перечень товаров для параллельного импорта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минпромторг РФ может добавить бренды Tefal и Rowenta в список товаров для параллельного импорта, если поставки будут прекращены и поступит запрос от заинтересованных сторон. Об этом сообщают в ведомстве. «Tefal и Rowenta не включены в механизм параллельного импорта. Это означает, что в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных ФОИВов и бизнес-сообщества Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень», — сообщили в министерстве ТАСС. В пресс-службе отметили, что Минпромторг тесно сотрудничает с бизнес-сообществом для оперативного реагирования на ограничения поставок промышленной продукции в Россию. В случае подтверждения информации о прекращении поставок, ведомство в сотрудничестве с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями бизнеса примет решение о включении товаров в список для параллельного импорта как меру ответа на экспортные ограничения. Ранее поставщики бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировку параллельного импорта в Россию. По мнению экспертов, европейскую бытовую технику из Европы заменят китайские и турецкие товары на рынке РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минпромторг РФ может добавить бренды Tefal и Rowenta в список товаров для параллельного импорта, если поставки будут прекращены и поступит запрос от заинтересованных сторон. Об этом сообщают в ведомстве. «Tefal и Rowenta не включены в механизм параллельного импорта. Это означает, что в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных ФОИВов и бизнес-сообщества Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень», — сообщили в министерстве ТАСС. В пресс-службе отметили, что Минпромторг тесно сотрудничает с бизнес-сообществом для оперативного реагирования на ограничения поставок промышленной продукции в Россию. В случае подтверждения информации о прекращении поставок, ведомство в сотрудничестве с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями бизнеса примет решение о включении товаров в список для параллельного импорта как меру ответа на экспортные ограничения. Ранее поставщики бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировку параллельного импорта в Россию. По мнению экспертов, европейскую бытовую технику из Европы заменят китайские и турецкие товары на рынке РФ.