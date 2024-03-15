15 марта 2024

Минпромторг может включить Tefal и Rowenta в перечень для параллельного импорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины электроники Курган, бытовая техника
Технику Tefal хотят включить в перечень товаров для параллельного импорта Фото:
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Минпромторг РФ может добавить бренды Tefal и Rowenta в список товаров для параллельного импорта, если поставки будут прекращены и поступит запрос от заинтересованных сторон. Об этом сообщают в ведомстве.

«Tefal и Rowenta не включены в механизм параллельного импорта. Это означает, что в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных ФОИВов и бизнес-сообщества Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень», — сообщили в министерстве ТАСС.

В пресс-службе отметили, что Минпромторг тесно сотрудничает с бизнес-сообществом для оперативного реагирования на ограничения поставок промышленной продукции в Россию. В случае подтверждения информации о прекращении поставок, ведомство в сотрудничестве с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями бизнеса примет решение о включении товаров в список для параллельного импорта как меру ответа на экспортные ограничения.

Ранее поставщики бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировку параллельного импорта в Россию. По мнению экспертов, европейскую бытовую технику из Европы заменят китайские и турецкие товары на рынке РФ.

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Минпромторг РФ может добавить бренды Tefal и Rowenta в список товаров для параллельного импорта, если поставки будут прекращены и поступит запрос от заинтересованных сторон. Об этом сообщают в ведомстве. «Tefal и Rowenta не включены в механизм параллельного импорта. Это означает, что в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных ФОИВов и бизнес-сообщества Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень», — сообщили в министерстве ТАСС. В пресс-службе отметили, что Минпромторг тесно сотрудничает с бизнес-сообществом для оперативного реагирования на ограничения поставок промышленной продукции в Россию. В случае подтверждения информации о прекращении поставок, ведомство в сотрудничестве с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями бизнеса примет решение о включении товаров в список для параллельного импорта как меру ответа на экспортные ограничения. Ранее поставщики бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировку параллельного импорта в Россию. По мнению экспертов, европейскую бытовую технику из Европы заменят китайские и турецкие товары на рынке РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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