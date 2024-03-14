Поставщики техники начали блокировать параллельный импорт в РФ

15 марта 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

Поставщики бытовой техники из Европы ограничивают параллельный импорт в Россию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поставщики бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировку параллельного импорта в Россию. Об этом заявили эксперты рынка. «Шведская Electrolux Group ограничивает параллельный импорт своей продукции в РФ», — передает « Коммерсант » слова главного исполнительного директора группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Ли. Эксперты полагают, что бытовую технику из Европы полностью заменят китайские и турецкие товары на российском рынке. По мнению директора департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислава Бородина, кроме Electrolux поставки через параллельный импорт начала отслеживать Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta), передает «Коммерсант». Он добавил, что практика запрета на перепродажу продукции в Россию началась еще в 2022—2023 годах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уход иностранных компаний заставляет отечественных производителей шевелиться, чтобы избавиться от зависимости от зарубежных технологий. Глава государства отметил, что технологического отставания быть не должно, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поставщики бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировку параллельного импорта в Россию. Об этом заявили эксперты рынка. «Шведская Electrolux Group ограничивает параллельный импорт своей продукции в РФ», — передает «Коммерсант» слова главного исполнительного директора группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Ли. Эксперты полагают, что бытовую технику из Европы полностью заменят китайские и турецкие товары на российском рынке. По мнению директора департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислава Бородина, кроме Electrolux поставки через параллельный импорт начала отслеживать Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta), передает «Коммерсант». Он добавил, что практика запрета на перепродажу продукции в Россию началась еще в 2022—2023 годах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уход иностранных компаний заставляет отечественных производителей шевелиться, чтобы избавиться от зависимости от зарубежных технологий. Глава государства отметил, что технологического отставания быть не должно, передает RT.