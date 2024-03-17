Явка на выборах президента превысила 60%

Больше половины россиян пришло на выборы президента, сообщили в ЦИК
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Явка на выборах президента России в среднем составила более 60%. Это следует из данных Центризбиркома.
Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составляет 60,03%. Данные представлены по состоянию на 9:28 по мск. Круглосуточная трансляция голосования проходит на сайте Центральной избирательной комиссии.
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