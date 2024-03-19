Глава Минобрнауки раскрыл, когда начнут повышать зарплату преподавателям вузов

Глава Минобрнауки: зарплату преподавателей вузов начнут повышать уже в сентябре

19 марта 2024 в 05:41 Размер текста - 17 +

Сейчас идет выбор тех специальностей, кому поднимут зарплату в первую очередь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пилотный проект по повышению зарплат педагогам вузов начнут внедрять с 1 сентября 2024 года. Он рассчитан на два года и охватит несколько десятков учебных заведений, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. «Вначале предстоит пилотная часть (проекта по повышению зарплат преподавателям — прим. URA.RU). „Пилот“ начнется уже с 1 сентября, он рассчитан на два года. <…> „Пилот“ будет касаться, наверное, нескольких десятков вузов», — сказал Фальков РИА Новости. Также он добавил, что сейчас идет работа по определению фундаментальных дисциплин — на их преподавателей в первую очередь будет распространена мера. В последствии ее планируется масштабировать на всю систему высшего образования. Также в России увеличат МРОТ. К 2030 году он должен вырасти вдвое, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пилотный проект по повышению зарплат педагогам вузов начнут внедрять с 1 сентября 2024 года. Он рассчитан на два года и охватит несколько десятков учебных заведений, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. «Вначале предстоит пилотная часть (проекта по повышению зарплат преподавателям — прим. URA.RU). „Пилот“ начнется уже с 1 сентября, он рассчитан на два года. <…> „Пилот“ будет касаться, наверное, нескольких десятков вузов», — сказал Фальков РИА Новости. Также он добавил, что сейчас идет работа по определению фундаментальных дисциплин — на их преподавателей в первую очередь будет распространена мера. В последствии ее планируется масштабировать на всю систему высшего образования. Также в России увеличат МРОТ. К 2030 году он должен вырасти вдвое, передает телеканал 360.