Глава Минобрнауки раскрыл, когда начнут повышать зарплату преподавателям вузов

Глава Минобрнауки: зарплату преподавателей вузов начнут повышать уже в сентябре
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Сейчас идет выбор тех специальностей, кому поднимут зарплату в первую очередь Фото:

Пилотный проект по повышению зарплат педагогам вузов начнут внедрять с 1 сентября 2024 года. Он рассчитан на два года и охватит несколько десятков учебных заведений, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Вначале предстоит пилотная часть (проекта по повышению зарплат преподавателям — прим. URA.RU). „Пилот“ начнется уже с 1 сентября, он рассчитан на два года. <…> „Пилот“ будет касаться, наверное, нескольких десятков вузов», — сказал Фальков РИА Новости.

Также он добавил, что сейчас идет работа по определению фундаментальных дисциплин — на их преподавателей в первую очередь будет распространена мера. В последствии ее планируется масштабировать на всю систему высшего образования.

Также в России увеличат МРОТ. К 2030 году он должен вырасти вдвое, передает телеканал 360.

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Пилотный проект по повышению зарплат педагогам вузов начнут внедрять с 1 сентября 2024 года. Он рассчитан на два года и охватит несколько десятков учебных заведений, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. «Вначале предстоит пилотная часть (проекта по повышению зарплат преподавателям — прим. URA.RU). „Пилот“ начнется уже с 1 сентября, он рассчитан на два года. <…> „Пилот“ будет касаться, наверное, нескольких десятков вузов», — сказал Фальков РИА Новости. Также он добавил, что сейчас идет работа по определению фундаментальных дисциплин — на их преподавателей в первую очередь будет распространена мера. В последствии ее планируется масштабировать на всю систему высшего образования. Также в России увеличат МРОТ. К 2030 году он должен вырасти вдвое, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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