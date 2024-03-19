Картаполов: электронные повестки будут рассылать во время весеннего призыва

Андрей Картаполов рассказал об электронных повестках
Электронные повестки будут приходить призывникам во время грядущего весеннего призыва. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Картаполов.
«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка», — заявил Картаполов в ответ на вопрос RTVI.
Весенний призыв начнется в России с 1 апреля. Картаполов отметил, что срочники не попадут в зону специальной военной операции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.