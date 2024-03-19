Картаполов: электронные повестки будут рассылать во время весеннего призыва

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Сбор гостей на послание президента Федеральному Собранию. Москва, картаполов андрей
Андрей Картаполов рассказал об электронных повестках Фото:

Электронные повестки будут приходить призывникам во время грядущего весеннего призыва. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Картаполов.

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«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка», — заявил Картаполов в ответ на вопрос RTVI.

Весенний призыв начнется в России с 1 апреля. Картаполов отметил, что срочники не попадут в зону специальной военной операции.

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Электронные повестки будут приходить призывникам во время грядущего весеннего призыва. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Картаполов. «У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка», — заявил Картаполов в ответ на вопрос RTVI. Весенний призыв начнется в России с 1 апреля. Картаполов отметил, что срочники не попадут в зону специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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