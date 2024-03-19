Армия и оружие Картаполов: электронные повестки будут рассылать во время весеннего призыва 19 марта 2024 в 14:06 Размер текста - 17 + Андрей Картаполов рассказал об электронных повестках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Электронные повестки будут приходить призывникам во время грядущего весеннего призыва. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Картаполов. Новость по теме Весенний призыв-2024: как будут вручать повестки по новым правилам. Инфографика «У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка», — заявил Картаполов в ответ на вопрос RTVI. Весенний призыв начнется в России с 1 апреля. Картаполов отметил, что срочники не попадут в зону специальной военной операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Электронные повестки будут приходить призывникам во время грядущего весеннего призыва. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Картаполов. «У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка», — заявил Картаполов в ответ на вопрос RTVI. Весенний призыв начнется в России с 1 апреля. Картаполов отметил, что срочники не попадут в зону специальной военной операции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям