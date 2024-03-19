Тюменские кураторы ЛДПР сохранили влияние в ЯНАО

19 марта 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

ЛДПР в ЯНАО не достигла желаемых результатов на выборах президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Расстановка сил в тюменском региональном руководстве ЛДПР не изменится из-за результатов прошедших выборов. По словам инсайдеров URA.RU, предпринимавшиеся ямальскими либерал-демократами попытки дистанцироваться от руководства в Тюмени не принесли успеха — невысокий уровень поддержки Слуцкого на Ямале закрепит за Тюменью статус координатора всех регионов «матрешки». «Слуцкий получил в ЯНАО только три процента голосов, хотя перед региональным руководством ставили задачу минимум шесть процентов. Сысоев будет и дальше контролировать деятельность ЛДПР в ЯНАО. Попытки продвигать внутрипартийный суверенитет будут жестко подавляться», — сообщил агентству источник. Руководитель регионального отделения ЛДПР Андрей Кузнецов объяснил URA.RU, что руководство в обоих регионах совместно действует в интересах партии и граждан. По словам партийца, ни о каких конфликтах между регионами речи быть не может. «У нас нет никаких разногласий внутри „матрешки“, нет никакого давления, мы все работаем плодотворно в одном русле. И выборы у нас прошли с отличным результатом, показав реальную расстановку политических сил в регионе», — прокомментировал ситуацию глава реготделения. О якобы имевших место разногласиях партийного руководства ЛДПР ЯНАО и Тюмени источники URA.RU рассказывали еще летом прошлого года. Тогда утверждалось, будто в борьбу за контроль над реготделением посредством своих ставленников вступила бывший ямальский вице-губернатор Ирина Соколова, ныне представляющая регион в Тюменской облдуме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расстановка сил в тюменском региональном руководстве ЛДПР не изменится из-за результатов прошедших выборов. По словам инсайдеров URA.RU, предпринимавшиеся ямальскими либерал-демократами попытки дистанцироваться от руководства в Тюмени не принесли успеха — невысокий уровень поддержки Слуцкого на Ямале закрепит за Тюменью статус координатора всех регионов «матрешки». «Слуцкий получил в ЯНАО только три процента голосов, хотя перед региональным руководством ставили задачу минимум шесть процентов. Сысоев будет и дальше контролировать деятельность ЛДПР в ЯНАО. Попытки продвигать внутрипартийный суверенитет будут жестко подавляться», — сообщил агентству источник. Руководитель регионального отделения ЛДПР Андрей Кузнецов объяснил URA.RU, что руководство в обоих регионах совместно действует в интересах партии и граждан. По словам партийца, ни о каких конфликтах между регионами речи быть не может. «У нас нет никаких разногласий внутри „матрешки“, нет никакого давления, мы все работаем плодотворно в одном русле. И выборы у нас прошли с отличным результатом, показав реальную расстановку политических сил в регионе», — прокомментировал ситуацию глава реготделения. О якобы имевших место разногласиях партийного руководства ЛДПР ЯНАО и Тюмени источники URA.RU рассказывали еще летом прошлого года. Тогда утверждалось, будто в борьбу за контроль над реготделением посредством своих ставленников вступила бывший ямальский вице-губернатор Ирина Соколова, ныне представляющая регион в Тюменской облдуме.