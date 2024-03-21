В Центральноафриканской республике начнут изучать русский язык

Москва приняла решение направить в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) преподавателей для внедрения русского языка в национальную образовательную программу. Об этом сообщает посольство РФ в Банги.
В ходе видеоконференции, состоявшейся в четверг между представителями министерства национального образования ЦАР и руководством министерства просвещения Российской Федерации, было достигнуто соглашение. «Российская сторона сообщила о решении направить в ЦАР российских преподавателей с целью внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного», — отметили
Также в рамках совещания обсуждался проект строительства российско-центральноафриканского учебного комплекса в пригороде Банги, который станет значимым шагом в развитии образовательных связей между двумя странами. Госминистр национального образования ЦАР был приглашен на Второй форум министров образования, который пройдет в Казани в июне 2024 года.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки предложило африканским студентам новые возможности для обучения в России. Также РФ планирует создать свою военную базу в ЦАР.
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