Мурашко и Голикова следят за оказанием помощи пострадавшим после ЧП в «Крокусе»

На месте ЧП работают более 70 бригад скорой и службы медицины катастроф (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова прибыли в Федеральный центр медицины катастроф. Они следят за оказанием помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Минздраве.

«Мурашко и Голикова прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, координируют оказание медпомощи пострадавшим при теракте», — сказано в тексте. Передает РИА Новости.

Отмечается, что на месте ЧП работают более 70 бригад скорой и службы медицины катастроф. Медслужбы готовы к оказанию пострадавшим помощи. Есть все медикаменты.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити холле» произошел 22 марта. Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Страны выражают соболезнования России, а Евросоюз осудил действия террористов. Главное о произошедшем в «Крокус Сити Холле» — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.