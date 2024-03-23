Мурашко и Голикова следят за оказанием помощи пострадавшим после ЧП в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
На месте ЧП работают более 70 бригад скорой и службы медицины катастроф (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова прибыли в Федеральный центр медицины катастроф. Они следят за оказанием помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Минздраве.

«Мурашко и Голикова прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, координируют оказание медпомощи пострадавшим при теракте», — сказано в тексте. Передает РИА Новости.

Отмечается, что на месте ЧП работают более 70 бригад скорой и службы медицины катастроф. Медслужбы готовы к оказанию пострадавшим помощи. Есть все медикаменты.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити холле» произошел 22 марта. Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Страны выражают соболезнования России, а Евросоюз осудил действия террористов. Главное о произошедшем в «Крокус Сити Холле» — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова прибыли в Федеральный центр медицины катастроф. Они следят за оказанием помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Минздраве. «Мурашко и Голикова прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, координируют оказание медпомощи пострадавшим при теракте», — сказано в тексте. Передает РИА Новости. Отмечается, что на месте ЧП работают более 70 бригад скорой и службы медицины катастроф. Медслужбы готовы к оказанию пострадавшим помощи. Есть все медикаменты. Теракт в подмосковном «Крокус Сити холле» произошел 22 марта. Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Страны выражают соболезнования России, а Евросоюз осудил действия террористов. Главное о произошедшем в «Крокус Сити Холле» — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...