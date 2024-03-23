Мурашко и Голикова следят за оказанием помощи пострадавшим после ЧП в «Крокусе»

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова прибыли в Федеральный центр медицины катастроф. Они следят за оказанием помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Минздраве.
«Мурашко и Голикова прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, координируют оказание медпомощи пострадавшим при теракте», — сказано в тексте. Передает РИА Новости.
Отмечается, что на месте ЧП работают более 70 бригад скорой и службы медицины катастроф. Медслужбы готовы к оказанию пострадавшим помощи. Есть все медикаменты.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити холле» произошел 22 марта. Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Страны выражают соболезнования России, а Евросоюз осудил действия террористов. Главное о произошедшем в «Крокус Сити Холле» — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.
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