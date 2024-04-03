В Госдуме ответили на угрозы ВСУ атаковать Крым

Угрозы Вооруженных сил Украины атаковать Крымский мост являются «бессильной злобой нацистов». Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Так он отреагировал на очередные заявления со стороны Киева о желании захватить полуостров.
«Это заявление смахивает на бессильную злобу нацистов. Украинский режим прекрасно понимает, что нападение на Крымский мост бессмысленно, оно находится под главным прикрытием», — передает слова Шеремета РИА Новости. Он отметил, что заявления представителей украинской власти о возможных атаках Крыма — часть террористической тактики, которая направлена на дестабилизации обстановки в РФ. Также Шеремет заявил, что с помощью таких угроз Киев пытается сорвать курортный сезон в Крыму.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский планирует новое контрнаступление, в ходе которого попытается «захватить Крым» с помощью истребителей F-16. Об этом заявил чешский эксперт Михаил Самус. Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по объектам в Крыму.
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