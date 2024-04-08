В Казахстане из-за паводков вскрылись 14 могильников с сибирской язвой

08 апреля 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Паводок в Казахстане размыл в почве сибирскую язву Фото: Анна Майорова © URA.RU 14 могильников сибирской язвы и 8 скотомогильников из-за паводка оказались затоплены в Западно-Казахстанской области Казахстана. Об этом рассказали в областном управлении ветеринарии. «Из-за наводнения в регионе затоплены 14 могильников сибирской язвы (в Сырымском районе — 13, в Таскале — 1) и 8 скотомогильников (из них в Сырымском районе — 6, Каратобе — 1, в Теректе — 1). В целях профилактики на территориях, где возникли ЧС, все поголовье скота будет находиться под наблюдением ветеринарных служб», — пишет газета «Уральская неделя» со ссылкой на руководителя отдела ветеринарно-санитарной безопасности областного управления ветеринарии Нуркайыра Кусайынова. Как сообщает издание, в ближайшее время скот вакцинируют. Сейчас в семи регионах страны из-за паводка уже погибло более 5,7 тысяч сельскохозяйственных животных. В частности, в 2024 году в РФ от сибирской язвы вакцинируют более полумиллиона оленей. Сейчас сложная ситуация в связи с паводками сохраняется в городе Орске Оренбургской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

14 могильников сибирской язвы и 8 скотомогильников из-за паводка оказались затоплены в Западно-Казахстанской области Казахстана. Об этом рассказали в областном управлении ветеринарии. «Из-за наводнения в регионе затоплены 14 могильников сибирской язвы (в Сырымском районе — 13, в Таскале — 1) и 8 скотомогильников (из них в Сырымском районе — 6, Каратобе — 1, в Теректе — 1). В целях профилактики на территориях, где возникли ЧС, все поголовье скота будет находиться под наблюдением ветеринарных служб», — пишет газета «Уральская неделя» со ссылкой на руководителя отдела ветеринарно-санитарной безопасности областного управления ветеринарии Нуркайыра Кусайынова. Как сообщает издание, в ближайшее время скот вакцинируют. Сейчас в семи регионах страны из-за паводка уже погибло более 5,7 тысяч сельскохозяйственных животных. В частности, в 2024 году в РФ от сибирской язвы вакцинируют более полумиллиона оленей. Сейчас сложная ситуация в связи с паводками сохраняется в городе Орске Оренбургской области.