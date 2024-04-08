08 апреля 2024

В Казахстане из-за паводков вскрылись 14 могильников с сибирской язвой

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Граница несанкционированной свалки и скотомогильник с сибирской язвой. Свердловская область, поселок Рудный, колючая проволока, сибирская язва, скотомогильник
Паводок в Казахстане размыл в почве сибирскую язву Фото:

14 могильников сибирской язвы и 8 скотомогильников из-за паводка оказались затоплены в Западно-Казахстанской области Казахстана. Об этом рассказали в областном управлении ветеринарии.

«Из-за наводнения в регионе затоплены 14 могильников сибирской язвы (в Сырымском районе — 13, в Таскале — 1) и 8 скотомогильников (из них в Сырымском районе — 6, Каратобе — 1, в Теректе — 1). В целях профилактики на территориях, где возникли ЧС, все поголовье скота будет находиться под наблюдением ветеринарных служб», — пишет газета «Уральская неделя» со ссылкой на руководителя отдела ветеринарно-санитарной безопасности областного управления ветеринарии Нуркайыра Кусайынова.

Как сообщает издание, в ближайшее время скот вакцинируют. Сейчас в семи регионах страны из-за паводка уже погибло более 5,7 тысяч сельскохозяйственных животных. В частности, в 2024 году в РФ от сибирской язвы вакцинируют более полумиллиона оленей. Сейчас сложная ситуация в связи с паводками сохраняется в городе Орске Оренбургской области.

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14 могильников сибирской язвы и 8 скотомогильников из-за паводка оказались затоплены в Западно-Казахстанской области Казахстана. Об этом рассказали в областном управлении ветеринарии. «Из-за наводнения в регионе затоплены 14 могильников сибирской язвы (в Сырымском районе — 13, в Таскале — 1) и 8 скотомогильников (из них в Сырымском районе — 6, Каратобе — 1, в Теректе — 1). В целях профилактики на территориях, где возникли ЧС, все поголовье скота будет находиться под наблюдением ветеринарных служб», — пишет газета «Уральская неделя» со ссылкой на руководителя отдела ветеринарно-санитарной безопасности областного управления ветеринарии Нуркайыра Кусайынова. Как сообщает издание, в ближайшее время скот вакцинируют. Сейчас в семи регионах страны из-за паводка уже погибло более 5,7 тысяч сельскохозяйственных животных. В частности, в 2024 году в РФ от сибирской язвы вакцинируют более полумиллиона оленей. Сейчас сложная ситуация в связи с паводками сохраняется в городе Орске Оренбургской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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