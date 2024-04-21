Аналитики объяснили, как ситуация на Ближнем Востоке повлияет на бюджет России

«Коммерсант»: Россия решит бюджетные проблемы за счет цен на нефть

21 апреля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Обострение ситуации на Ближнем Востоке сильно влияет на российскую нефть, отметили аналитики Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Если напряженная ситуация на Ближнем Востоке будет сохраняться, то Россия получит больше денег за счет поставок нефти. Об этом заявили аналитики. «При условии сохранения ситуации на Ближнем Востоке и того, что Россия продолжит держать экспорт на достаточно высоком уровне, можно предполагать, что бюджетные проблемы на ближайший год будут решены. Однако если напряженность спадет, то российский Urals может стать дешевле 60 долларов за баррель», — передает газета «Коммерсант» слова аналитиков. Эксперт по энергетике финансового университета Станислав Митрахович уточнил, что при высокой цене на нефть Россия сможет решить бюджетные проблемы. В газете подчеркнули, что главными покупателями российской нефти остаются Турция, Китай и Индия. С последней объемы поставок существенно выросли за последнее время. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась из-за недавнего удара Ирана по Израилю. Экономист Андрей Лобода также уточнил, что напряженная обстановка выгодна России из-за роста цены на нефть. Это связано с повышенным спросом и небезопасностью морских путей через Суэцкий канал. ОТР передает, что изменение цены коснулось не только нефти, но и золота с серебром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если напряженная ситуация на Ближнем Востоке будет сохраняться, то Россия получит больше денег за счет поставок нефти. Об этом заявили аналитики. «При условии сохранения ситуации на Ближнем Востоке и того, что Россия продолжит держать экспорт на достаточно высоком уровне, можно предполагать, что бюджетные проблемы на ближайший год будут решены. Однако если напряженность спадет, то российский Urals может стать дешевле 60 долларов за баррель», — передает газета «Коммерсант» слова аналитиков. Эксперт по энергетике финансового университета Станислав Митрахович уточнил, что при высокой цене на нефть Россия сможет решить бюджетные проблемы. В газете подчеркнули, что главными покупателями российской нефти остаются Турция, Китай и Индия. С последней объемы поставок существенно выросли за последнее время. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась из-за недавнего удара Ирана по Израилю. Экономист Андрей Лобода также уточнил, что напряженная обстановка выгодна России из-за роста цены на нефть. Это связано с повышенным спросом и небезопасностью морских путей через Суэцкий канал. ОТР передает, что изменение цены коснулось не только нефти, но и золота с серебром.