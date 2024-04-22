Страховщики придумали, как снизить расходы при ЧС

ВСС: программы по страхованию жилья в регионах помогут снизить расходы при ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Плодопитомник, паводок, 20 апреля. Ишим
Специальные программы по страхованию жилья помогут получить компенсацию в случае повреждения или утери собственности Фото:

Специальные страховые программы в регионах могут гарантировать населению полноценную компенсацию в случае повреждения или полного уничтожения жилья. Эти программы для граждан будут дешевле, чем коммерческое страхование и способны снизить бюджетные расходы. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

«Опыт Москвы показывает, что проникновение страхования жилья благодаря специальным программам повышается до 60-70%. Если бы такое проникновение страхования жилья было в регионах, страдающих сейчас от паводка, и гражданам, и властям было бы гораздо проще справиться с последствиями стихии», — передает слова пресс-службы ВСС ТАСС. По словам представителей союза страховщиков, разработка данных программ в регионах сделает страхование для граждан дешевле, чем коммерческое страхование.

В ВСС также сообщили, что программы по страхованию жилья необходимы всем регионам, чтобы гарантировать полноценную компенсацию на случай повреждения или утери жилья в результате ЧС или прочих событий. А так как существенную долю средств в этом случае выплатят страховщики, снизятся расходы бюджетов разных уровней.

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Специальные страховые программы в регионах могут гарантировать населению полноценную компенсацию в случае повреждения или полного уничтожения жилья. Эти программы для граждан будут дешевле, чем коммерческое страхование и способны снизить бюджетные расходы. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). «Опыт Москвы показывает, что проникновение страхования жилья благодаря специальным программам повышается до 60-70%. Если бы такое проникновение страхования жилья было в регионах, страдающих сейчас от паводка, и гражданам, и властям было бы гораздо проще справиться с последствиями стихии», — передает слова пресс-службы ВСС ТАСС. По словам представителей союза страховщиков, разработка данных программ в регионах сделает страхование для граждан дешевле, чем коммерческое страхование. В ВСС также сообщили, что программы по страхованию жилья необходимы всем регионам, чтобы гарантировать полноценную компенсацию на случай повреждения или утери жилья в результате ЧС или прочих событий. А так как существенную долю средств в этом случае выплатят страховщики, снизятся расходы бюджетов разных уровней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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