Страховщики придумали, как снизить расходы при ЧС

ВСС: программы по страхованию жилья в регионах помогут снизить расходы при ЧС

22 апреля 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Специальные программы по страхованию жилья помогут получить компенсацию в случае повреждения или утери собственности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Специальные страховые программы в регионах могут гарантировать населению полноценную компенсацию в случае повреждения или полного уничтожения жилья. Эти программы для граждан будут дешевле, чем коммерческое страхование и способны снизить бюджетные расходы. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). «Опыт Москвы показывает, что проникновение страхования жилья благодаря специальным программам повышается до 60-70%. Если бы такое проникновение страхования жилья было в регионах, страдающих сейчас от паводка, и гражданам, и властям было бы гораздо проще справиться с последствиями стихии», — передает слова пресс-службы ВСС ТАСС. По словам представителей союза страховщиков, разработка данных программ в регионах сделает страхование для граждан дешевле, чем коммерческое страхование. В ВСС также сообщили, что программы по страхованию жилья необходимы всем регионам, чтобы гарантировать полноценную компенсацию на случай повреждения или утери жилья в результате ЧС или прочих событий. А так как существенную долю средств в этом случае выплатят страховщики, снизятся расходы бюджетов разных уровней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специальные страховые программы в регионах могут гарантировать населению полноценную компенсацию в случае повреждения или полного уничтожения жилья. Эти программы для граждан будут дешевле, чем коммерческое страхование и способны снизить бюджетные расходы. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). «Опыт Москвы показывает, что проникновение страхования жилья благодаря специальным программам повышается до 60-70%. Если бы такое проникновение страхования жилья было в регионах, страдающих сейчас от паводка, и гражданам, и властям было бы гораздо проще справиться с последствиями стихии», — передает слова пресс-службы ВСС ТАСС. По словам представителей союза страховщиков, разработка данных программ в регионах сделает страхование для граждан дешевле, чем коммерческое страхование. В ВСС также сообщили, что программы по страхованию жилья необходимы всем регионам, чтобы гарантировать полноценную компенсацию на случай повреждения или утери жилья в результате ЧС или прочих событий. А так как существенную долю средств в этом случае выплатят страховщики, снизятся расходы бюджетов разных уровней.