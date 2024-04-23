Казахстанский экс-министр Бишимбаев снимал на телефон убийство жены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бишимбаев. stock, stock, Бишимбаев
Куандык Бишимбаев снимал на телефон допрос жены в момент убийства, пишет StarHit Фото:

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, убивший жену осенью 2023 года, снимал все происходящее на телефон. На видео, которое представили в суде, экс-министр допрашивает свою супругу Салтанат Нукенову, пытаясь добиться от нее признания в неверности.

Новость по теме
Кто такой казахстанский экс-министр Куандык Бишимбаев, убивший свою жену

«Видеозаписи, которые хранились на устройстве подсудимого, шокировали судью. На кадрах, которые были приобщены к делу, Куандык Бишимбаев в жесткой форме допрашивает обессиленную Салтанат, пытаясь добиться от нее признаний в неверности», — передает издание StarHit.

Уточняется, что Бишимбаев задавал своей жене вопросы о связях с бывшим ухажером Раимбеком Баталовым. При этом бывший министр заявил, что кто-то взломал его телефон и добавил туда это провокационное видео, говорится в издании.

Бишимбаев. stock
Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве жены в 2023 году
Фото:

Бишимбаев убил супругу 9 ноября 2023 года. После этого сенат Казахстана принял закон, который усилил защиту прав женщин. Также внесены изменения в закон о декриминализации домашнего насилия. Помимо этого сообщалось, что власти республики на фоне произошедшего приняли закон, согласно которому, суды смогут выносить смертные приговоры, передает Life.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, убивший жену осенью 2023 года, снимал все происходящее на телефон. На видео, которое представили в суде, экс-министр допрашивает свою супругу Салтанат Нукенову, пытаясь добиться от нее признания в неверности. «Видеозаписи, которые хранились на устройстве подсудимого, шокировали судью. На кадрах, которые были приобщены к делу, Куандык Бишимбаев в жесткой форме допрашивает обессиленную Салтанат, пытаясь добиться от нее признаний в неверности», — передает издание StarHit. Уточняется, что Бишимбаев задавал своей жене вопросы о связях с бывшим ухажером Раимбеком Баталовым. При этом бывший министр заявил, что кто-то взломал его телефон и добавил туда это провокационное видео, говорится в издании. Бишимбаев убил супругу 9 ноября 2023 года. После этого сенат Казахстана принял закон, который усилил защиту прав женщин. Также внесены изменения в закон о декриминализации домашнего насилия. Помимо этого сообщалось, что власти республики на фоне произошедшего приняли закон, согласно которому, суды смогут выносить смертные приговоры, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...