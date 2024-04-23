Казахстанский экс-министр Бишимбаев снимал на телефон убийство жены

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, убивший жену осенью 2023 года, снимал все происходящее на телефон. На видео, которое представили в суде, экс-министр допрашивает свою супругу Салтанат Нукенову, пытаясь добиться от нее признания в неверности.
«Видеозаписи, которые хранились на устройстве подсудимого, шокировали судью. На кадрах, которые были приобщены к делу, Куандык Бишимбаев в жесткой форме допрашивает обессиленную Салтанат, пытаясь добиться от нее признаний в неверности», — передает издание StarHit.
Уточняется, что Бишимбаев задавал своей жене вопросы о связях с бывшим ухажером Раимбеком Баталовым. При этом бывший министр заявил, что кто-то взломал его телефон и добавил туда это провокационное видео, говорится в издании.
Бишимбаев убил супругу 9 ноября 2023 года. После этого сенат Казахстана принял закон, который усилил защиту прав женщин. Также внесены изменения в закон о декриминализации домашнего насилия. Помимо этого сообщалось, что власти республики на фоне произошедшего приняли закон, согласно которому, суды смогут выносить смертные приговоры, передает
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