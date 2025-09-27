Лавров: в Европе готовят войну против России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Европе существуют силы, которые «готовят войну против России». Он подчеркнул, что президент Владимир Путин многократно заявлял, что Россия не допустит нарушений своей территориальной целостности или воздушного пространства со стороны тех, кто в Европе открыто настроен на военные действия против РФ.
«Президент России не раз подчеркивал, что мы не позволим нарушать наши границы или воздушное пространство, особенно со стороны тех в Европе, кто прямо готовит войну против нас», — отметил Лавров на пресс-конференции, посвященной его участию в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция велась на официальном сайте ООН.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае ввода европейских войск на Украину, подчеркивая, что любые иностранные военные подразделения на территории страны будут рассматриваться как легитимные цели для российской армии. Эти заявления прозвучали на фоне обсуждения инициативы размещения «сил сдерживания» на Украине и сохраняющейся напряженности между Москвой и западными странами.
