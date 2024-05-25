Россия способна создавать «слепые пятна» для ВСУ, чтобы те не могли видеть передвижение войск РФ. Также эта методика снижает точность украинских снарядов до 25%. Об этом рассказал URA.RU член Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный военный летчик РФ, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
«Это можно назвать отдельными „слепыми пятнами“ или возможностями предотвращения расчетных точностных характеристик для систем навигации, которые будут не так эффективны. Мы используем некоторые средства радиоэлектронного противодействия и борьбы с работоспособностью тех или иных систем, не только Starlink, но и, например, GPS. Следовательно, корректность работы ракет ВСУ, выпущенных из „Града“, управляемых снарядов, авиационных систем сброса ракет „воздух — поверхность“ будет недостаточной для выполнения поставленных задач», — сказал Владимир Попов.
Создавая «слепую зону», российские войска могут незаметно продвигаться или наносить удар по противнику, отметил эксперт. «Какой-то маневр делаем или ВСУ готовятся к артиллерийскому налету, чтобы совершить массированный удар по какому-то нашему объекту. Мы можем не постоянно включать РЭБ, а эпизодически. Они отстреляются все равно, но точностные характеристики снижаются. Если у нас передвижение или мобильное развертывание артиллерийского подразделения, мы раз — и прикрыли свою зону ответственности. В итоге результативность работы ВСУ падает уже с 70% до 30% или даже 25%», — сообщил собеседник URA.RU.
По его словам, полностью ослепить противника нельзя. «Пространственно-временное позиционирование, которое осуществляется через космос, полностью перекрыть можно только, если уничтожить сам объект космического назначения, то есть спутниковую систему. Это мы не делаем, в принципе. Во-первых, это по международным правилам, нормам и требованиям нельзя в мирное время. В противном случае началась бы война в космосе», — подчеркнул Попов.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на украинского командира подразделения БПЛА 125-й бригады сообщила, что наступление ВС РФ в Харьковской области застало ВСУ врасплох. У них вышли из строя терминалы Starlink. Позже замкомандира дивизиона ударных БПЛА 92-й бригады «Ахиллес» ВСУ заявил в интервью газете The New York Times, что Украина терпит поражение в радиоэлектронном противоборстве с РФ. В последние недели армия РФ стала обходить Starlink.
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