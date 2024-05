Россия создает «слепую зону» для ВСУ

Генерал-майор Попов: Россия снижает эффективность атак ВСУ до 25%

ВСУ не могут заметить переброску российских войск, сказал Владимир Попов Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия способна создавать «слепые пятна» для ВСУ, чтобы те не могли видеть передвижение войск РФ. Также эта методика снижает точность украинских снарядов до 25%. Об этом рассказал URA.RU член Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный военный летчик РФ, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. «Это можно назвать отдельными „слепыми пятнами" или возможностями предотвращения расчетных точностных характеристик для систем навигации, которые будут не так эффективны. Мы используем некоторые средства радиоэлектронного противодействия и борьбы с работоспособностью тех или иных систем, не только Starlink, но и, например, GPS. Следовательно, корректность работы ракет ВСУ, выпущенных из „Града", управляемых снарядов, авиационных систем сброса ракет „воздух — поверхность" будет недостаточной для выполнения поставленных задач», — сказал Владимир Попов. Создавая «слепую зону», российские войска могут незаметно продвигаться или наносить удар по противнику, отметил эксперт. «Какой-то маневр делаем или ВСУ готовятся к артиллерийскому налету, чтобы совершить массированный удар по какому-то нашему объекту. Мы можем не постоянно включать РЭБ, а эпизодически. Они отстреляются все равно, но точностные характеристики снижаются. Если у нас передвижение или мобильное развертывание артиллерийского подразделения, мы раз — и прикрыли свою зону ответственности. В итоге результативность работы ВСУ падает уже с 70% до 30% или даже 25%», — сообщил собеседник URA.RU. По его словам, полностью ослепить противника нельзя. «Пространственно-временное позиционирование, которое осуществляется через космос, полностью перекрыть можно только, если уничтожить сам объект космического назначения, то есть спутниковую систему. Это мы не делаем, в принципе. Во-первых, это по международным правилам, нормам и требованиям нельзя в мирное время. В противном случае началась бы война в космосе», — подчеркнул Попов. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на украинского командира подразделения БПЛА 125-й бригады сообщила, что наступление ВС РФ в Харьковской области застало ВСУ врасплох. У них вышли из строя терминалы Starlink. Позже замкомандира дивизиона ударных БПЛА 92-й бригады «Ахиллес» ВСУ заявил в интервью газете The New York Times, что Украина терпит поражение в радиоэлектронном противоборстве с РФ. В последние недели армия РФ стала обходить Starlink.

