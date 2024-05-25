Бежавшие в Венгрию украинцы боятся, что их мобилизуют прямо с улицы

26 мая 2024 в 02:23 Размер текста - 17 +

Украинские мужчины вынуждены прятаться в Венгрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бежавшие в Венгрию украинские военнообязанные опасаются, что их депортируют из страны на Украину, где людей забирают на фронт прямо на улице. Об этом они рассказали венгерским журналистам. «Украинцы, которые несколько месяцев назад бежали в Венгрию боятся, что их вернут на Украину, а это означает верную смерть. Причина — в новом законе, по которому в армию призывают всех. Полицейские на улице оттаскивают мужчин в автобус, чтобы отправить на передовую, где в живых можно быть не более трех часов», — пишет tenyek.hu со ссылкой на рассказы трех бежавших украинцев. Мужчины вынуждены прятаться от военкомов и полиции в чужой стране. Они считают, что на фронте у них нет шанса выжить. «Как только туда попадаешь, понимаешь, что не вернешься. Оттуда тебя только привезут домой, но и это не точно», — отметил собеседник. Венгрия ранее отказалась выдавать Украине беженцев, которые бежали из страны из-за мобилизации. По словам вице-премьер страны Жольта Шемьена, украинцы получат в Венгрии всю необходимую помощь. Власти страны исходят из принципов гуманности, и не позволят отправлять людей на верную смерть. В тоже время Венгрия признает, что находится в сложной политической ситуации. Как член НАТО страна вынуждена соблюдать устав альянса, но при это не хочет вступать в конфликт с Россией. Как сообщил премьер-министр Виктор Орбан, в Венгрии ведется серьезная работа над тем, как страна могла бы существовать в качестве члена, но не участвовать в военных действиях за пределами альянса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бежавшие в Венгрию украинские военнообязанные опасаются, что их депортируют из страны на Украину, где людей забирают на фронт прямо на улице. Об этом они рассказали венгерским журналистам. «Украинцы, которые несколько месяцев назад бежали в Венгрию боятся, что их вернут на Украину, а это означает верную смерть. Причина — в новом законе, по которому в армию призывают всех. Полицейские на улице оттаскивают мужчин в автобус, чтобы отправить на передовую, где в живых можно быть не более трех часов», — пишет tenyek.hu со ссылкой на рассказы трех бежавших украинцев. Мужчины вынуждены прятаться от военкомов и полиции в чужой стране. Они считают, что на фронте у них нет шанса выжить. «Как только туда попадаешь, понимаешь, что не вернешься. Оттуда тебя только привезут домой, но и это не точно», — отметил собеседник. Венгрия ранее отказалась выдавать Украине беженцев, которые бежали из страны из-за мобилизации. По словам вице-премьер страны Жольта Шемьена, украинцы получат в Венгрии всю необходимую помощь. Власти страны исходят из принципов гуманности, и не позволят отправлять людей на верную смерть. В тоже время Венгрия признает, что находится в сложной политической ситуации. Как член НАТО страна вынуждена соблюдать устав альянса, но при это не хочет вступать в конфликт с Россией. Как сообщил премьер-министр Виктор Орбан, в Венгрии ведется серьезная работа над тем, как страна могла бы существовать в качестве члена, но не участвовать в военных действиях за пределами альянса.