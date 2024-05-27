Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

28 мая 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Путин поблагодарил пограничников за срыв попыток прорыва на территорию РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к личному составу, ветеранам и гражданскому персоналу пограничной службы ФСБ России по случаю Дня пограничника. Глава государства подчеркнул значимость этого праздника, как символа памяти и уважения к защитникам рубежей страны. «Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории — от становления древнерусской государственности до сегодняшних дней», — сказал Владимир Путин. Видео появилось на сайте Кремля. Президент выразил благодарность пограничникам за их верность долгу и добросовестную службу. Он отметил важность их работы для обеспечения безопасности страны. По его словам, погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям. «Вести борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов», — уточнил президент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к личному составу, ветеранам и гражданскому персоналу пограничной службы ФСБ России по случаю Дня пограничника. Глава государства подчеркнул значимость этого праздника, как символа памяти и уважения к защитникам рубежей страны. «Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории — от становления древнерусской государственности до сегодняшних дней», — сказал Владимир Путин. Видео появилось на сайте Кремля. Президент выразил благодарность пограничникам за их верность долгу и добросовестную службу. Он отметил важность их работы для обеспечения безопасности страны. По его словам, погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям. «Вести борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов», — уточнил президент.