Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к личному составу, ветеранам и гражданскому персоналу пограничной службы ФСБ России по случаю Дня пограничника. Глава государства подчеркнул значимость этого праздника, как символа памяти и уважения к защитникам рубежей страны.
«Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории — от становления древнерусской государственности до сегодняшних дней», — сказал Владимир Путин. Видео появилось на сайте Кремля.
Президент выразил благодарность пограничникам за их верность долгу и добросовестную службу. Он отметил важность их работы для обеспечения безопасности страны. По его словам, погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям. «Вести борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов», — уточнил президент.
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