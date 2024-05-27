27 мая 2024

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Путин поблагодарил пограничников за срыв попыток прорыва на территорию РФ Фото:

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к личному составу, ветеранам и гражданскому персоналу пограничной службы ФСБ России по случаю Дня пограничника. Глава государства подчеркнул значимость этого праздника, как символа памяти и уважения к защитникам рубежей страны.

«Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории — от становления древнерусской государственности до сегодняшних дней», — сказал Владимир Путин. Видео появилось на сайте Кремля.

Президент выразил благодарность пограничникам за их верность долгу и добросовестную службу. Он отметил важность их работы для обеспечения безопасности страны. По его словам, погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям. «Вести борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов», — уточнил президент.

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Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к личному составу, ветеранам и гражданскому персоналу пограничной службы ФСБ России по случаю Дня пограничника. Глава государства подчеркнул значимость этого праздника, как символа памяти и уважения к защитникам рубежей страны. «Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории — от становления древнерусской государственности до сегодняшних дней», — сказал Владимир Путин. Видео появилось на сайте Кремля. Президент выразил благодарность пограничникам за их верность долгу и добросовестную службу. Он отметил важность их работы для обеспечения безопасности страны. По его словам, погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям. «Вести борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов», — уточнил президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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