В Британии рассказали о связи ночных кошмаров со смертельным заболеванием

DM: ночные кошмары могут быть признаком красной волчанки
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Кошмары во снах могут свидетельствовать об аутоиммунных заболеваниях
Кошмары во снах могут свидетельствовать об аутоиммунных заболеваниях Фото:

Ночные кошмары и галлюцинации могут быть ранними признаками аутоиммунных заболеваний, в частности красной волчанки (СКВ). Об этом написала британская газета Daily Mail. 

«Внезапный всплеск ночных кошмаров и галлюцинаций может быть связан с ранними стадиями аутоиммунных заболеваний, таких как красная волчанка», — говорится в материале издания. Отмечается, что пациенты часто сталкиваются с ужасающими видениями до постановки диагноза различных аутоиммунных расстройств, причем волчанка оказалась одной из наиболее частых причин таких симптомов.

СКВ может поражать любой орган, включая мозг, что приводит к нейропсихиатрическим проявлениям, сказал изданию доктор Сэм Уиттл, президент Австралийской ревматологической ассоциации. Он добавил, что ночные кошмары являются распространенным явлением, а СКВ редким состоянием. Поэтому для большинства людей, которым во сне видятся ужасы, это не будет признаком аутоиммунного заболевания. 

Ранее врач-невролог, сомнолог Елена Царева в беседе с URA.RU рассказала, что частые ночные кошмары могут свидетельствовать о нарушениях в работе сердца, органов дыхания, пищеварения и о неврологических заболеваниях. По ее словам, к ночным тревожным сновидениям могут приводить и некоторые лекарства.

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Ночные кошмары и галлюцинации могут быть ранними признаками аутоиммунных заболеваний, в частности красной волчанки (СКВ). Об этом написала британская газета Daily Mail.  «Внезапный всплеск ночных кошмаров и галлюцинаций может быть связан с ранними стадиями аутоиммунных заболеваний, таких как красная волчанка», — говорится в материале издания. Отмечается, что пациенты часто сталкиваются с ужасающими видениями до постановки диагноза различных аутоиммунных расстройств, причем волчанка оказалась одной из наиболее частых причин таких симптомов. СКВ может поражать любой орган, включая мозг, что приводит к нейропсихиатрическим проявлениям, сказал изданию доктор Сэм Уиттл, президент Австралийской ревматологической ассоциации. Он добавил, что ночные кошмары являются распространенным явлением, а СКВ редким состоянием. Поэтому для большинства людей, которым во сне видятся ужасы, это не будет признаком аутоиммунного заболевания.  Ранее врач-невролог, сомнолог Елена Царева в беседе с URA.RU рассказала, что частые ночные кошмары могут свидетельствовать о нарушениях в работе сердца, органов дыхания, пищеварения и о неврологических заболеваниях. По ее словам, к ночным тревожным сновидениям могут приводить и некоторые лекарства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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