В Британии рассказали о связи ночных кошмаров со смертельным заболеванием

Ночные кошмары и галлюцинации могут быть ранними признаками аутоиммунных заболеваний, в частности красной волчанки (СКВ). Об этом написала британская газета Daily Mail.
«Внезапный всплеск ночных кошмаров и галлюцинаций может быть связан с ранними стадиями аутоиммунных заболеваний, таких как красная волчанка», — говорится в материале издания. Отмечается, что пациенты часто сталкиваются с ужасающими видениями до постановки диагноза различных аутоиммунных расстройств, причем волчанка оказалась одной из наиболее частых причин таких симптомов.
СКВ может поражать любой орган, включая мозг, что приводит к нейропсихиатрическим проявлениям, сказал изданию доктор Сэм Уиттл, президент Австралийской ревматологической ассоциации. Он добавил, что ночные кошмары являются распространенным явлением, а СКВ редким состоянием. Поэтому для большинства людей, которым во сне видятся ужасы, это не будет признаком аутоиммунного заболевания.
Ранее врач-невролог, сомнолог Елена Царева в беседе с URA.RU рассказала, что частые ночные кошмары могут свидетельствовать о нарушениях в работе сердца, органов дыхания, пищеварения и о неврологических заболеваниях. По ее словам, к ночным тревожным сновидениям могут приводить и некоторые лекарства.
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