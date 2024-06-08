В Минздраве сообщили о пострадавших при теракте в «Крокусе», которые все еще остаются в больнице

В российских больницах по-прежнему проходят лечение пять пострадавших из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Пятеро пострадавших в результате теракта в „Крокус сити холле“ продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров. Врачам удалось спасти жизни», — сказал Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава ведомства уточнил, что все они находятся в состоянии средней тяжести. Тем не менее динамика положительная, уточнил министр.
Теракт в «Крокусе» унес жизни более 140 человек. Также сотни граждан получили ранения. Все фигуранты этого дела уже арестованы.
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