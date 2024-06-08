08 июня 2024

В Минздраве сообщили о пострадавших при теракте в «Крокусе», которые все еще остаются в больнице

Мурашко: пять пострадавших от теракта в «Крокусе» все еще остаются на лечении
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Михаил Мурашко заявил, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В российских больницах по-прежнему проходят лечение пять пострадавших из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Пятеро пострадавших в результате теракта в „Крокус сити холле“ продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров. Врачам удалось спасти жизни», — сказал Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава ведомства уточнил, что все они находятся в состоянии средней тяжести. Тем не менее динамика положительная, уточнил министр.

Теракт в «Крокусе» унес жизни более 140 человек. Также сотни граждан получили ранения. Все фигуранты этого дела уже арестованы.

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В российских больницах по-прежнему проходят лечение пять пострадавших из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Пятеро пострадавших в результате теракта в „Крокус сити холле“ продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров. Врачам удалось спасти жизни», — сказал Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава ведомства уточнил, что все они находятся в состоянии средней тяжести. Тем не менее динамика положительная, уточнил министр. Теракт в «Крокусе» унес жизни более 140 человек. Также сотни граждан получили ранения. Все фигуранты этого дела уже арестованы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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