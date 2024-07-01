01 июля 2024

Bloomberg: партия может выдвинуть Байдена кандидатом в президенты 21 июля

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Джо Байдена могут номинировать 21 июля
Джо Байдена могут номинировать 21 июля Фото:

Национальный комитет Демократической партии обсуждает возможность выдвижения на онлайн-встрече 21 июля действующего президента США Джо Байдена в качестве кандидата от партии на предстоящих президентских выборах. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Национальный комитет Демократической партии рассматривает возможность официального выдвижения кандидатуры Джо Байден уже в середине июля, чтобы гарантировать, что президент будет включен в ноябрьские бюллетени. И в то же время помочь искоренить внутрипартийные разговоры о его замене после плохих результатов дебатов на прошлой неделе», — сказано в тексте.

Отмечается, что комитеты партии проведут заседания в разное время: комитет по платформе съезда партии — 16 июля, комитет по регламенту — 19 июля, комитет по полномочиям — 21 июля. Все мероприятия будут транслироваться на партийных ресурсах.

27 июня прошли дебаты нынешнего президента США с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты как «провал». В свою очередь он признал, что его выступление «не было на высоте». Также Байден заявил, что будет участвовать во втором туре дебатов с Трампом.

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Национальный комитет Демократической партии обсуждает возможность выдвижения на онлайн-встрече 21 июля действующего президента США Джо Байдена в качестве кандидата от партии на предстоящих президентских выборах. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Национальный комитет Демократической партии рассматривает возможность официального выдвижения кандидатуры Джо Байден уже в середине июля, чтобы гарантировать, что президент будет включен в ноябрьские бюллетени. И в то же время помочь искоренить внутрипартийные разговоры о его замене после плохих результатов дебатов на прошлой неделе», — сказано в тексте. Отмечается, что комитеты партии проведут заседания в разное время: комитет по платформе съезда партии — 16 июля, комитет по регламенту — 19 июля, комитет по полномочиям — 21 июля. Все мероприятия будут транслироваться на партийных ресурсах. 27 июня прошли дебаты нынешнего президента США с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты как «провал». В свою очередь он признал, что его выступление «не было на высоте». Также Байден заявил, что будет участвовать во втором туре дебатов с Трампом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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