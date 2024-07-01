Bloomberg: партия может выдвинуть Байдена кандидатом в президенты 21 июля

Национальный комитет Демократической партии обсуждает возможность выдвижения на онлайн-встрече 21 июля действующего президента США Джо Байдена в качестве кандидата от партии на предстоящих президентских выборах. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Национальный комитет Демократической партии рассматривает возможность официального выдвижения кандидатуры Джо Байден уже в середине июля, чтобы гарантировать, что президент будет включен в ноябрьские бюллетени. И в то же время помочь искоренить внутрипартийные разговоры о его замене после плохих результатов дебатов на прошлой неделе», — сказано в тексте.
Отмечается, что комитеты партии проведут заседания в разное время: комитет по платформе съезда партии — 16 июля, комитет по регламенту — 19 июля, комитет по полномочиям — 21 июля. Все мероприятия будут транслироваться на партийных ресурсах.
27 июня прошли дебаты нынешнего президента США с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты как «провал». В свою очередь он признал, что его выступление «не было на высоте». Также Байден заявил, что будет участвовать во втором туре дебатов с Трампом.
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