Путин подписал закон, обязывающий депутатов согласовывать выезды за рубеж

Путин подписал указ, который заставит сенаторов и депутатов согласовывать выезды за рубеж
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий досрочное прекращение полномочий депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Санкции последуют за несогласованный выезд за границу.
«Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовывать выезд за пределы территории Российской Федерации», — сообщается в документе. Решение президента опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
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