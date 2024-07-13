Путин подписал закон, обязывающий депутатов согласовывать выезды за рубеж

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Путин подписал указ, который заставит сенаторов и депутатов согласовывать выезды за рубеж
Путин подписал указ, который заставит сенаторов и депутатов согласовывать выезды за рубеж Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий досрочное прекращение полномочий депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Санкции последуют за несогласованный выезд за границу. 

«Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовывать выезд за пределы территории Российской Федерации», — сообщается в документе. Решение президента опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий досрочное прекращение полномочий депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Санкции последуют за несогласованный выезд за границу.  «Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовывать выезд за пределы территории Российской Федерации», — сообщается в документе. Решение президента опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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