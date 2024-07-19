Аэроэкспресс перестанет ходить в аэропорт «Внуково»

ЦППК: «Аэроэкспресс» прекращает движение в аэропорт Внуково с 1 августа

19 июля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда по маршруту Киевский вокзал — аэропорт Внуково составит 280 рублей, передает ЦППК. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила, что с 1 августа этого года маршрут Киевский вокзал — аэропорт Внуково будет находиться под их контролем. «Аэроэкспресс», который ранее обслуживал переезды, сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово. «Железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и этим аэропортом сохранится: маршрут будет обслуживаться Центральной пригородной пассажирской компанией. „Аэроэкспресс“ сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также на развитии автобусного экспресс-сообщения с аэропортами», — сообщили в ЦППК в своем telegram-канале. Также стало известно, что график и время в пути останутся без изменений. Кроме того, сохранится остановка на Аминьевской для удобной пересадки на Большую кольцевую линию метро. Билеты можно купить в кассах на станции, в БПА и приложении. Стоимость проезда составит 280 рублей. В сентябре прошлого года в Москве открыли станцию метро «Аэропорт Внуково». Теперь с этой станции пассажиры могут попасть в терминал А Международного аэропорта Внуково по подземному переходу, на ж/д платформу «Аэроэкспресса», а также к выходу к автобусным остановкам, передает официальный сайт аэропорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила, что с 1 августа этого года маршрут Киевский вокзал — аэропорт Внуково будет находиться под их контролем. «Аэроэкспресс», который ранее обслуживал переезды, сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово. «Железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и этим аэропортом сохранится: маршрут будет обслуживаться Центральной пригородной пассажирской компанией. „Аэроэкспресс“ сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также на развитии автобусного экспресс-сообщения с аэропортами», — сообщили в ЦППК в своем telegram-канале. Также стало известно, что график и время в пути останутся без изменений. Кроме того, сохранится остановка на Аминьевской для удобной пересадки на Большую кольцевую линию метро. Билеты можно купить в кассах на станции, в БПА и приложении. Стоимость проезда составит 280 рублей. В сентябре прошлого года в Москве открыли станцию метро «Аэропорт Внуково». Теперь с этой станции пассажиры могут попасть в терминал А Международного аэропорта Внуково по подземному переходу, на ж/д платформу «Аэроэкспресса», а также к выходу к автобусным остановкам, передает официальный сайт аэропорта.