Появилось видео первых секунд после взрыва Land Cruiser в Москве

24 июля 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

По одной из версий, причиной взрыва автомобиля могло стать заказное убийство, передает Shot Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Москве взорвали автомобиль офицера Минобороны РФ В сети появилось видео с места взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором находился офицер Минобороны с его женой. Предварительно, мужчине оторвало ступни ног. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Мужчина и женщина сели в свой Toyota Land Cruiser, припаркованный на улице Синявинской, и примерно в 6:30 прогремел взрыв. Местные жители утверждают, что от громкого звука затряслись окна в рамах и сработали сигнализации у авто по всему двору», — говорится в сообщении. Женщина, которая также находилась в этот момент в машине, предварительно, не пострадала. Уточняется, что автомобиль не был оснащен газовым оборудованием. Причины взрыва выясняются. Рассматривается версия заказного убийства, передает Shot. Ранее стало известно, что 50-летний владелец машины служил в главном разведывательном управлении (ГРУ) и отвечал в своей части за средства связи. В настоящий момент он является офицером в Минобороны РФ. Больше подробностей об инциденте — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сети появилось видео с места взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором находился офицер Минобороны с его женой. Предварительно, мужчине оторвало ступни ног. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Мужчина и женщина сели в свой Toyota Land Cruiser, припаркованный на улице Синявинской, и примерно в 6:30 прогремел взрыв. Местные жители утверждают, что от громкого звука затряслись окна в рамах и сработали сигнализации у авто по всему двору», — говорится в сообщении. Женщина, которая также находилась в этот момент в машине, предварительно, не пострадала. Уточняется, что автомобиль не был оснащен газовым оборудованием. Причины взрыва выясняются. Рассматривается версия заказного убийства, передает Shot. Ранее стало известно, что 50-летний владелец машины служил в главном разведывательном управлении (ГРУ) и отвечал в своей части за средства связи. В настоящий момент он является офицером в Минобороны РФ. Больше подробностей об инциденте — в материале URA.RU.