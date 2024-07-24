Появилось видео первых секунд после взрыва Land Cruiser в Москве

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По одной из версий, причиной взрыва автомобиля могло стать заказное убийство, передает Shot Фото:
новость из сюжета
В Москве взорвали автомобиль офицера Минобороны РФ

В сети появилось видео с места взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором находился офицер Минобороны с его женой. Предварительно, мужчине оторвало ступни ног. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Мужчина и женщина сели в свой Toyota Land Cruiser, припаркованный на улице Синявинской, и примерно в 6:30 прогремел взрыв. Местные жители утверждают, что от громкого звука затряслись окна в рамах и сработали сигнализации у авто по всему двору», — говорится в сообщении. Женщина, которая также находилась в этот момент в машине, предварительно, не пострадала.

Уточняется, что автомобиль не был оснащен газовым оборудованием. Причины взрыва выясняются. Рассматривается версия заказного убийства, передает Shot.

Ранее стало известно, что 50-летний владелец машины служил в главном разведывательном управлении (ГРУ) и отвечал в своей части за средства связи. В настоящий момент он является офицером в Минобороны РФ. Больше подробностей об инциденте — в материале URA.RU.

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В сети появилось видео с места взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором находился офицер Минобороны с его женой. Предварительно, мужчине оторвало ступни ног. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Мужчина и женщина сели в свой Toyota Land Cruiser, припаркованный на улице Синявинской, и примерно в 6:30 прогремел взрыв. Местные жители утверждают, что от громкого звука затряслись окна в рамах и сработали сигнализации у авто по всему двору», — говорится в сообщении. Женщина, которая также находилась в этот момент в машине, предварительно, не пострадала. Уточняется, что автомобиль не был оснащен газовым оборудованием. Причины взрыва выясняются. Рассматривается версия заказного убийства, передает Shot. Ранее стало известно, что 50-летний владелец машины служил в главном разведывательном управлении (ГРУ) и отвечал в своей части за средства связи. В настоящий момент он является офицером в Минобороны РФ. Больше подробностей об инциденте — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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