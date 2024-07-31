Украинское командование отправляло на передовые позиции в окопах преимущественно возрастных бойцов в возрасте от 45 до 60 лет. При этом молодые военные «катались на машинах» в тылу, заявил эвакуированный из Ньй-Йорка (ДНР) беженец из ВСУ Алексей Мухин.
«У себя, как мы видели, все 45 и до 60 лет в основном. Молодые все только на машинах катались (в тылу — прим. ред.)», — сообщил Мухин РИА Новости. Он добавил, что из молодых солдатов были только минометчики, которые младше 40 лет.
Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что призывной возрастной в Украине могут снизить до 18 лет. Такое решение связано с нехваткой военных на фронте. По его словам, такой сценарий возможен, так как США стремятся сделать все, чтобы Украина продолжала воевать против России, не беря во внимание судьбы обычных граждан, пишет RT.
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