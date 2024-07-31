Беженец рассказал, кого ВСУ отправляли на передовые позиции под Нью-Йорком

Беженец Мухин: ВСУ под Нью-Йорком отправляли в окопы только возрастных бойцов

31 июля 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

По словам беженца из ВСУ, в окопах под Нью-Йорком находятся, в основном, возрастные солдаты Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское командование отправляло на передовые позиции в окопах преимущественно возрастных бойцов в возрасте от 45 до 60 лет. При этом молодые военные «катались на машинах» в тылу, заявил эвакуированный из Ньй-Йорка (ДНР) беженец из ВСУ Алексей Мухин. «У себя, как мы видели, все 45 и до 60 лет в основном. Молодые все только на машинах катались (в тылу — прим. ред.)», — сообщил Мухин РИА Новости. Он добавил, что из молодых солдатов были только минометчики, которые младше 40 лет. Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что призывной возрастной в Украине могут снизить до 18 лет. Такое решение связано с нехваткой военных на фронте. По его словам, такой сценарий возможен, так как США стремятся сделать все, чтобы Украина продолжала воевать против России, не беря во внимание судьбы обычных граждан, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинское командование отправляло на передовые позиции в окопах преимущественно возрастных бойцов в возрасте от 45 до 60 лет. При этом молодые военные «катались на машинах» в тылу, заявил эвакуированный из Ньй-Йорка (ДНР) беженец из ВСУ Алексей Мухин. «У себя, как мы видели, все 45 и до 60 лет в основном. Молодые все только на машинах катались (в тылу — прим. ред.)», — сообщил Мухин РИА Новости. Он добавил, что из молодых солдатов были только минометчики, которые младше 40 лет. Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что призывной возрастной в Украине могут снизить до 18 лет. Такое решение связано с нехваткой военных на фронте. По его словам, такой сценарий возможен, так как США стремятся сделать все, чтобы Украина продолжала воевать против России, не беря во внимание судьбы обычных граждан, пишет RT.