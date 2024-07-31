Украина отказалась говорить о поставленных истребителях F-16

01 августа 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Украина отказалась говорить об истребителях F-16 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не планирует официально подтверждать поступление истребителей F-16. Об этом он сообщил во время национального телемарафона. Что нужно знать о самолетах F-16 у ВСУ, за уничтожение которых объявили награду. Фотогалерея «Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент. И говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно», — сказал Подоляк, слова которого приводит РИА Новости. Он также добавил, что отсутствие официальных заявлений со стороны западных стран позволяет Украине сохранять молчание в этом вопросе. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, также не стал уточнять информацию о доставке истребителей на украинскую территорию. Тем временем, Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о прибытии первой партии F-16 от союзников по НАТО в Украину, однако количество самолетов и готовность украинских летчиков к их использованию остаются под вопросом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не планирует официально подтверждать поступление истребителей F-16. Об этом он сообщил во время национального телемарафона. «Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент. И говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно», — сказал Подоляк, слова которого приводит РИА Новости. Он также добавил, что отсутствие официальных заявлений со стороны западных стран позволяет Украине сохранять молчание в этом вопросе. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, также не стал уточнять информацию о доставке истребителей на украинскую территорию. Тем временем, Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о прибытии первой партии F-16 от союзников по НАТО в Украину, однако количество самолетов и готовность украинских летчиков к их использованию остаются под вопросом.