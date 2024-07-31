31 июля 2024

Украина отказалась говорить о поставленных истребителях F-16

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, пилот, авиация, истребитель, f-16, самолет, nato, ф-16,  stock
Украина отказалась говорить об истребителях F-16 Фото:

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не планирует официально подтверждать поступление истребителей F-16. Об этом он сообщил во время национального телемарафона.

Что нужно знать о самолетах F-16 у ВСУ, за уничтожение которых объявили награду. Фотогалерея

«Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент. И говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно», — сказал Подоляк, слова которого приводит РИА Новости. Он также добавил, что отсутствие официальных заявлений со стороны западных стран позволяет Украине сохранять молчание в этом вопросе.

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, также не стал уточнять информацию о доставке истребителей на украинскую территорию. Тем временем, Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о прибытии первой партии F-16 от союзников по НАТО в Украину, однако количество самолетов и готовность украинских летчиков к их использованию остаются под вопросом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не планирует официально подтверждать поступление истребителей F-16. Об этом он сообщил во время национального телемарафона. «Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент. И говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно», — сказал Подоляк, слова которого приводит РИА Новости. Он также добавил, что отсутствие официальных заявлений со стороны западных стран позволяет Украине сохранять молчание в этом вопросе. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, также не стал уточнять информацию о доставке истребителей на украинскую территорию. Тем временем, Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о прибытии первой партии F-16 от союзников по НАТО в Украину, однако количество самолетов и готовность украинских летчиков к их использованию остаются под вопросом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...