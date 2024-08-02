Байден встретил Гершковича, Уилана и Курмашеву в аэропорту США. Видео

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден лично встретил заключенных, которые вернулись в США после обмена с РФ Фото:
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Американский глава Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис встретили вернувшихся в США заключенных, которых вернули домой в рамках обмена с Россией. Среди них журналист Эван Гершкович, морпех Пол Уилан и журналистка Алсу Курмашева. Об этом сообщают журналисты.

«Байден и Харрис встречают освобожденных в рамках обмена с Россией и прибывших в США Гершковича, Курмашеву и Уилана», — передает РБК. На видео глава государства обнимает вернувшихся.

Самолет с бывшими заключенными в РФ сел в аэропорту американского Мэриленда. Там их встретили Байден и Харрис. Всего в США прибыли 16 человек. Масштабный обмен заключенными прошел между Россией и Западом накануне. В ходе него в РФ были возвращены восемь человек.

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Американский глава Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис встретили вернувшихся в США заключенных, которых вернули домой в рамках обмена с Россией. Среди них журналист Эван Гершкович, морпех Пол Уилан и журналистка Алсу Курмашева. Об этом сообщают журналисты. «Байден и Харрис встречают освобожденных в рамках обмена с Россией и прибывших в США Гершковича, Курмашеву и Уилана», — передает РБК. На видео глава государства обнимает вернувшихся. Самолет с бывшими заключенными в РФ сел в аэропорту американского Мэриленда. Там их встретили Байден и Харрис. Всего в США прибыли 16 человек. Масштабный обмен заключенными прошел между Россией и Западом накануне. В ходе него в РФ были возвращены восемь человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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