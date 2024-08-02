Американский глава Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис встретили вернувшихся в США заключенных, которых вернули домой в рамках обмена с Россией. Среди них журналист Эван Гершкович, морпех Пол Уилан и журналистка Алсу Курмашева. Об этом сообщают журналисты.
«Байден и Харрис встречают освобожденных в рамках обмена с Россией и прибывших в США Гершковича, Курмашеву и Уилана», — передает РБК. На видео глава государства обнимает вернувшихся.
Самолет с бывшими заключенными в РФ сел в аэропорту американского Мэриленда. Там их встретили Байден и Харрис. Всего в США прибыли 16 человек. Масштабный обмен заключенными прошел между Россией и Западом накануне. В ходе него в РФ были возвращены восемь человек.
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