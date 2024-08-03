Бывшего свердловского замминистра арестовали в Оренбурге

Бывшего замминистра по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Александра Самбургского арестовали в Оренбурге по делу о взятке. Об этом пишут местные СМИ.
Заседание по мере пресечения прошло днем 4 августа в Ленинском райсуде. В СИЗО Самбурский пробудет минимум до 1 октября, пишет «Коммерсант-Волга». При этом защита экс-чиновника просила о домашнем аресте.
Самбурскому вменяют шестую часть статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Его задержали 2 августа.
1 июля Самбурский ушел с поста министра природных ресурсов Оренбуржья. Это должность он занял в сентябре 2019-го по приглашению губернатора Дениса Паслера, бывшего свердловского премьера. В Свердловской области Самбурский известен как единственный из трех заместителей главы МУГИСО, не попавший под арест после возбуждения громкого уголовного дела в апреле 2016-го. Ведомство он покинул в начале 2017-го.
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