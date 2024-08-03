03 августа 2024

Бывшего свердловского замминистра арестовали в Оренбурге

Экс-замглавы МУГИСО Самбурского арестовали
© Служба новостей «URA.RU»
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Адвокат Самбурского настаивал на домашнем аресте
Адвокат Самбурского настаивал на домашнем аресте Фото:

Бывшего замминистра по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Александра Самбургского арестовали в Оренбурге по делу о взятке. Об этом пишут местные СМИ.  

Заседание по мере пресечения прошло днем 4 августа в Ленинском райсуде. В СИЗО Самбурский пробудет минимум до 1 октября, пишет «Коммерсант-Волга». При этом защита экс-чиновника просила о домашнем аресте.  

Самбурскому вменяют шестую часть статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Его задержали 2 августа.  

1 июля Самбурский ушел с поста министра природных ресурсов Оренбуржья. Это должность он занял в сентябре 2019-го по приглашению губернатора Дениса Паслера, бывшего свердловского премьера. В Свердловской области Самбурский известен как единственный из трех заместителей главы МУГИСО, не попавший под арест после возбуждения громкого уголовного дела в апреле 2016-го. Ведомство он покинул в начале 2017-го.

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Бывшего замминистра по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Александра Самбургского арестовали в Оренбурге по делу о взятке. Об этом пишут местные СМИ.   Заседание по мере пресечения прошло днем 4 августа в Ленинском райсуде. В СИЗО Самбурский пробудет минимум до 1 октября, пишет «Коммерсант-Волга». При этом защита экс-чиновника просила о домашнем аресте.   Самбурскому вменяют шестую часть статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Его задержали 2 августа.   1 июля Самбурский ушел с поста министра природных ресурсов Оренбуржья. Это должность он занял в сентябре 2019-го по приглашению губернатора Дениса Паслера, бывшего свердловского премьера. В Свердловской области Самбурский известен как единственный из трех заместителей главы МУГИСО, не попавший под арест после возбуждения громкого уголовного дела в апреле 2016-го. Ведомство он покинул в начале 2017-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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