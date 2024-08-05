РБК: число заявок на семейную ипотеку упало на 22% после перезапуска программы

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Спрос на семейную ипотеку в июле снизился на 22% по сравнению с июнем Фото:

После перезапуска программы «Семейной ипотеки» для покупки жилья граждане России резко отвернулись от нее. Так, в июле 2024 года число заявок упало на 22% по сравнению с июнем. Об этом сообщает институт развития «Дом.рф».

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«За месяц россияне подали в банки 152,6 тысяч заявок на семейную ипотеку — на 22% меньше, чем в июне, когда действовали прежние правила господдержки и наблюдался всплеск спроса со стороны клиентов перед ожидавшимся изменением программы», — передает РБК информацию от «Дом.рф». Также отмечается, что нынешние данные по количеству заявок на 15,4% меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года.

Снижение интереса к семейной ипотеке связывают с изменением условий государственной программы. Теперь для получения ипотеки под 6% необходимо иметь минимум двух детей, одному из которых менее шести лет. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены исключения.

Наибольшее снижение спроса зафиксировано в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, а также в Москве. Кроме того, эксперты предполагают, что повышение ключевой ставки Центробанком может спровоцировать рост интереса к льготным ипотечным программам, поскольку россияне захотят воспользоваться текущими условиями до дальнейшего увеличения ставок.

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После перезапуска программы «Семейной ипотеки» для покупки жилья граждане России резко отвернулись от нее. Так, в июле 2024 года число заявок упало на 22% по сравнению с июнем. Об этом сообщает институт развития «Дом.рф». «За месяц россияне подали в банки 152,6 тысяч заявок на семейную ипотеку — на 22% меньше, чем в июне, когда действовали прежние правила господдержки и наблюдался всплеск спроса со стороны клиентов перед ожидавшимся изменением программы», — передает РБК информацию от «Дом.рф». Также отмечается, что нынешние данные по количеству заявок на 15,4% меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года. Снижение интереса к семейной ипотеке связывают с изменением условий государственной программы. Теперь для получения ипотеки под 6% необходимо иметь минимум двух детей, одному из которых менее шести лет. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены исключения. Наибольшее снижение спроса зафиксировано в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, а также в Москве. Кроме того, эксперты предполагают, что повышение ключевой ставки Центробанком может спровоцировать рост интереса к льготным ипотечным программам, поскольку россияне захотят воспользоваться текущими условиями до дальнейшего увеличения ставок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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