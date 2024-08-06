Политолог Виноградов: смена руководства ЕР внесла неопределенность в выборы-2024

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Круглый стол в ФоРГО "Выборы 2021 итоги и тенденции". Москва, виноградов михаил
Виноградов: есть риск радикальной смены позиционирования «Единой России» Фото:

Смена секретаря Генсовета «Единой России», которая произошла в июне этого года, может привести к радикальным изменениями внутри партии в разгар выборов. По мнению политолога Михаила Виноградова, это вносит неопределенность в кампанию-2024.

«Неопределенность этой кампании — частичная смена руководства „Единой России“. Повлияет ли она на ход выборов? Естественно, любая ротация порождает рефлексию, переосмысление и риски радикальной смены позиционирования партии. Тут всегда возникают вызовы», — предположил эксперт на круглом столе «ЕДГ-2024», который организовал Фонд развития гражданского общества.

В июне на пост врио губернатора Алтайского края был назначен экс-секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. Его место занял полпред УрФО Владимир Якушев. Он будет модерировать законотворческую деятельность «Единой России» и отвечать за кампанию партии в Госдуму в 2026 году.

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Смена секретаря Генсовета «Единой России», которая произошла в июне этого года, может привести к радикальным изменениями внутри партии в разгар выборов. По мнению политолога Михаила Виноградова, это вносит неопределенность в кампанию-2024. «Неопределенность этой кампании — частичная смена руководства „Единой России“. Повлияет ли она на ход выборов? Естественно, любая ротация порождает рефлексию, переосмысление и риски радикальной смены позиционирования партии. Тут всегда возникают вызовы», — предположил эксперт на круглом столе «ЕДГ-2024», который организовал Фонд развития гражданского общества. В июне на пост врио губернатора Алтайского края был назначен экс-секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. Его место занял полпред УрФО Владимир Якушев. Он будет модерировать законотворческую деятельность «Единой России» и отвечать за кампанию партии в Госдуму в 2026 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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