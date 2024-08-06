Политолог Виноградов: смена руководства ЕР внесла неопределенность в выборы-2024

06 августа 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Виноградов: есть риск радикальной смены позиционирования «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Смена секретаря Генсовета «Единой России», которая произошла в июне этого года, может привести к радикальным изменениями внутри партии в разгар выборов. По мнению политолога Михаила Виноградова, это вносит неопределенность в кампанию-2024. «Неопределенность этой кампании — частичная смена руководства „Единой России“. Повлияет ли она на ход выборов? Естественно, любая ротация порождает рефлексию, переосмысление и риски радикальной смены позиционирования партии. Тут всегда возникают вызовы», — предположил эксперт на круглом столе «ЕДГ-2024», который организовал Фонд развития гражданского общества. В июне на пост врио губернатора Алтайского края был назначен экс-секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. Его место занял полпред УрФО Владимир Якушев. Он будет модерировать законотворческую деятельность «Единой России» и отвечать за кампанию партии в Госдуму в 2026 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смена секретаря Генсовета «Единой России», которая произошла в июне этого года, может привести к радикальным изменениями внутри партии в разгар выборов. По мнению политолога Михаила Виноградова, это вносит неопределенность в кампанию-2024. «Неопределенность этой кампании — частичная смена руководства „Единой России“. Повлияет ли она на ход выборов? Естественно, любая ротация порождает рефлексию, переосмысление и риски радикальной смены позиционирования партии. Тут всегда возникают вызовы», — предположил эксперт на круглом столе «ЕДГ-2024», который организовал Фонд развития гражданского общества. В июне на пост врио губернатора Алтайского края был назначен экс-секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. Его место занял полпред УрФО Владимир Якушев. Он будет модерировать законотворческую деятельность «Единой России» и отвечать за кампанию партии в Госдуму в 2026 году.