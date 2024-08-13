Жители Тюменской области и ХМАО могли наблюдать северное сияние ночью 13 августа
Жители Тюменской области и ХМАО увидели редкое природное явление. Им удалось снять Северное сияние и метеоритный поток Персеиды жителям в нескольких местах.
«Трехцветное северное сияние и метеоритный поток Персеиды. Даже не верится, что такое удалось снять этим летом», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Северное сияние необычного цвета и метеоритный поток Персеиды засняли жители Нижневартовска
Северное сияние можно было наблюдать и в Тюменской области, например, в селе Большое Сорокино
В прошлый раз свидетелями северного сияния тюменцы становились в мае 2024 года. Тогда его можно было наблюдать во многих местах региона.
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