Жители Тюменской области и ХМАО увидели редкое природное явление. Фото

В Тюменской области и ХМАО сняли северное сияние
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Жители Тюменской области и ХМАО могли наблюдать северное сияние ночью 13 августа
Жители Тюменской области и ХМАО могли наблюдать северное сияние ночью 13 августа Фото:

Жители Тюменской области и ХМАО увидели редкое природное явление. Им удалось снять Северное сияние и метеоритный поток Персеиды жителям в нескольких местах.

«Трехцветное северное сияние и метеоритный поток Персеиды. Даже не верится, что такое удалось снять этим летом», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Северное сияние необычного цвета и метеоритный поток Персеиды засняли жители Нижневартовска
Северное сияние необычного цвета и метеоритный поток Персеиды засняли жители Нижневартовска
Фото:
Северное сияние можно было наблюдать и в Тюменской области, например, в селе Большое Сорокино
Северное сияние можно было наблюдать и в Тюменской области, например, в селе Большое Сорокино
Фото:

В прошлый раз свидетелями северного сияния тюменцы становились в мае 2024 года. Тогда его можно было наблюдать во многих местах региона.

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Жители Тюменской области и ХМАО увидели редкое природное явление. Им удалось снять Северное сияние и метеоритный поток Персеиды жителям в нескольких местах. «Трехцветное северное сияние и метеоритный поток Персеиды. Даже не верится, что такое удалось снять этим летом», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В прошлый раз свидетелями северного сияния тюменцы становились в мае 2024 года. Тогда его можно было наблюдать во многих местах региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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