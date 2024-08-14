Обвиненная в подрыве «Северных потоков» украинка подаст в суд за клевету

15 августа 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

Успенская планирует подать в суд на журналистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Украинская дайвер Светлана Успенская заявила о своих намерениях обратиться в суд из-за обвинений в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет газета Politico. «Я буду подавать в суд на издание, которое опубликовало эту клевету. Со 2 сентября 2022 года по апрель 2023-го я была в Киеве. У меня есть доказательства этого, свидетели и так далее», — передает слова Успенской Politico. Она подчеркнула, что не имеет отношения к инциденту и находилась в столице Украины в момент происшествия. Успенская намерена требовать компенсацию в размере нескольких миллионов евро за ущерб, причиненный ее репутации. Ранее Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». После этого мужчина сбежал из Польши на Украину. Дайвер Светлана Успенская оказалась в числе еще двух подозреваемых. Она отрицала свою вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская дайвер Светлана Успенская заявила о своих намерениях обратиться в суд из-за обвинений в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет газета Politico. «Я буду подавать в суд на издание, которое опубликовало эту клевету. Со 2 сентября 2022 года по апрель 2023-го я была в Киеве. У меня есть доказательства этого, свидетели и так далее», — передает слова Успенской Politico. Она подчеркнула, что не имеет отношения к инциденту и находилась в столице Украины в момент происшествия. Успенская намерена требовать компенсацию в размере нескольких миллионов евро за ущерб, причиненный ее репутации. Ранее Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». После этого мужчина сбежал из Польши на Украину. Дайвер Светлана Успенская оказалась в числе еще двух подозреваемых. Она отрицала свою вину.