14 августа 2024

Обвиненная в подрыве «Северных потоков» украинка подаст в суд за клевету

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Рахимову Мансуржану. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Успенская планирует подать в суд на журналистов Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Украинская дайвер Светлана Успенская заявила о своих намерениях обратиться в суд из-за обвинений в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет газета Politico.

«Я буду подавать в суд на издание, которое опубликовало эту клевету. Со 2 сентября 2022 года по апрель 2023-го я была в Киеве. У меня есть доказательства этого, свидетели и так далее», — передает слова Успенской Politico. Она подчеркнула, что не имеет отношения к инциденту и находилась в столице Украины в момент происшествия. Успенская намерена требовать компенсацию в размере нескольких миллионов евро за ущерб, причиненный ее репутации.

Ранее Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». После этого мужчина сбежал из Польши на Украину. Дайвер Светлана Успенская оказалась в числе еще двух подозреваемых. Она отрицала свою вину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская дайвер Светлана Успенская заявила о своих намерениях обратиться в суд из-за обвинений в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет газета Politico. «Я буду подавать в суд на издание, которое опубликовало эту клевету. Со 2 сентября 2022 года по апрель 2023-го я была в Киеве. У меня есть доказательства этого, свидетели и так далее», — передает слова Успенской Politico. Она подчеркнула, что не имеет отношения к инциденту и находилась в столице Украины в момент происшествия. Успенская намерена требовать компенсацию в размере нескольких миллионов евро за ущерб, причиненный ее репутации. Ранее Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». После этого мужчина сбежал из Польши на Украину. Дайвер Светлана Успенская оказалась в числе еще двух подозреваемых. Она отрицала свою вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...