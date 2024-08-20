В США заявили о вторжении НАТО в Россию

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, нью йорк, сша, америка, статуя свободы
По словам Ларри Джонсона, НАТО вторглась на территорию России Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Фактически НАТО вторглась на территорию Курской области через Украину. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Это вторжение Запада, НАТО и США в Россию. Мы ввели наши войска — наши прокси-войска в Россию», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Его слова передает РИА Новости.

Кроме того, американский аналитик напомнил о большом военном и экономическом потенциале России. По его словам, этот потенциал намного превосходит возможности США и Евросоюза по снабжению Украины оружием.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о военнослужащих НАТО, выступающих в качестве иностранных наемников ВСУ. Он заявил, что среди наемников украинских бойцов в Курской области есть военные НАТО.

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Фактически НАТО вторглась на территорию Курской области через Украину. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Это вторжение Запада, НАТО и США в Россию. Мы ввели наши войска — наши прокси-войска в Россию», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, американский аналитик напомнил о большом военном и экономическом потенциале России. По его словам, этот потенциал намного превосходит возможности США и Евросоюза по снабжению Украины оружием. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о военнослужащих НАТО, выступающих в качестве иностранных наемников ВСУ. Он заявил, что среди наемников украинских бойцов в Курской области есть военные НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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