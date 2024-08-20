Фактически НАТО вторглась на территорию Курской области через Украину. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Это вторжение Запада, НАТО и США в Россию. Мы ввели наши войска — наши прокси-войска в Россию», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Его слова передает РИА Новости.
Кроме того, американский аналитик напомнил о большом военном и экономическом потенциале России. По его словам, этот потенциал намного превосходит возможности США и Евросоюза по снабжению Украины оружием.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о военнослужащих НАТО, выступающих в качестве иностранных наемников ВСУ. Он заявил, что среди наемников украинских бойцов в Курской области есть военные НАТО.
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