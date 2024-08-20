Армия и оружие В США заявили о вторжении НАТО в Россию 20 августа 2024 в 17:29 Размер текста - 17 + По словам Ларри Джонсона, НАТО вторглась на территорию России Фото: Сергей Русанов новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Фактически НАТО вторглась на территорию Курской области через Украину. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Это вторжение Запада, НАТО и США в Россию. Мы ввели наши войска — наши прокси-войска в Россию», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, американский аналитик напомнил о большом военном и экономическом потенциале России. По его словам, этот потенциал намного превосходит возможности США и Евросоюза по снабжению Украины оружием. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о военнослужащих НАТО, выступающих в качестве иностранных наемников ВСУ. Он заявил, что среди наемников украинских бойцов в Курской области есть военные НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Фактически НАТО вторглась на территорию Курской области через Украину. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Это вторжение Запада, НАТО и США в Россию. Мы ввели наши войска — наши прокси-войска в Россию», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, американский аналитик напомнил о большом военном и экономическом потенциале России. По его словам, этот потенциал намного превосходит возможности США и Евросоюза по снабжению Украины оружием. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о военнослужащих НАТО, выступающих в качестве иностранных наемников ВСУ. Он заявил, что среди наемников украинских бойцов в Курской области есть военные НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям