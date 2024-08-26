Проживающим за рубежом россиянам упростили подтверждение права на получение пенсий

Право на получение пенсии за рубежом разрешили подтверждать через Госуслуги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее для подтверждения личности нужно было ежегодно приезжать в консульство
Ранее для подтверждения личности нужно было ежегодно приезжать в консульство Фото:

Проживающие за границей россияне смогут подтверждать право на получение пенсии дистанционно с использованием биометрии. Это позволит избавить пенсионеров от необходимости приезжать в консульство и экономить на услугах нотариусов и переводчиков, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«Сегодня государство реализует совершенно новый подход к оказанию услуг, цель которого в том, чтобы создать для гражданина наиболее комфортный и быстрый способ решения его вопросов. В том числе, за счет применения биометрических технологий. При этом биометрия выступает в качестве дополнительного способа получения услуг. Таким образом, человек сам выбирает наиболее удобную для него форму взаимодействия с государством», — отметил Дмитрий Григоренко.

Гражданам РФ, живущим за рубежом, по закону нужно каждый год уведомлять Социальный фонд России о своем статусе, чтобы продлить выплату пенсии. До сих пор им нужно было лично обращаться в учреждения МИД России или направлять нотариально заверенный комплект документов в СФР.

Чтобы подтвердить право на пенсию онлайн, нужно открыть на портале госуслуг во вкладке «Ведомства» раздел СФР, выбрать пункт «Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ». Пользователь вносит данные о месте проживания, подтверждает личность и формирует заявление. Оно подписывается неквалифицированной электронной подписью в приложении «Госключ». Предварительно необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проживающие за границей россияне смогут подтверждать право на получение пенсии дистанционно с использованием биометрии. Это позволит избавить пенсионеров от необходимости приезжать в консульство и экономить на услугах нотариусов и переводчиков, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Гражданам РФ, живущим за рубежом, по закону нужно каждый год уведомлять Социальный фонд России о своем статусе, чтобы продлить выплату пенсии. До сих пор им нужно было лично обращаться в учреждения МИД России или направлять нотариально заверенный комплект документов в СФР. Чтобы подтвердить право на пенсию онлайн, нужно открыть на портале госуслуг во вкладке «Ведомства» раздел СФР, выбрать пункт «Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ». Пользователь вносит данные о месте проживания, подтверждает личность и формирует заявление. Оно подписывается неквалифицированной электронной подписью в приложении «Госключ». Предварительно необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...