Проживающие за границей россияне смогут подтверждать право на получение пенсии дистанционно с использованием биометрии. Это позволит избавить пенсионеров от необходимости приезжать в консульство и экономить на услугах нотариусов и переводчиков, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
«Сегодня государство реализует совершенно новый подход к оказанию услуг, цель которого в том, чтобы создать для гражданина наиболее комфортный и быстрый способ решения его вопросов. В том числе, за счет применения биометрических технологий. При этом биометрия выступает в качестве дополнительного способа получения услуг. Таким образом, человек сам выбирает наиболее удобную для него форму взаимодействия с государством», — отметил Дмитрий Григоренко.
Гражданам РФ, живущим за рубежом, по закону нужно каждый год уведомлять Социальный фонд России о своем статусе, чтобы продлить выплату пенсии. До сих пор им нужно было лично обращаться в учреждения МИД России или направлять нотариально заверенный комплект документов в СФР.
Чтобы подтвердить право на пенсию онлайн, нужно открыть на портале госуслуг во вкладке «Ведомства» раздел СФР, выбрать пункт «Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ». Пользователь вносит данные о месте проживания, подтверждает личность и формирует заявление. Оно подписывается неквалифицированной электронной подписью в приложении «Госключ». Предварительно необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию.
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