Имущество генерала армии Попова могут арестовать

31 августа 2024 в 06:19 Размер текста - 17 +

Сейчас идет проверка соответствия задекларированных доходов стоимости имущества Попова Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Имущество министра обороны России генерала армии Павлы Попова, подозреваемого в мошенничестве, может быть изъято в пользу государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в соответствующих органах. «В случае, если в ходе проверки будет установлено, что имущество Попова и его семья было получено на средства, не приносящие доходов, оно будет изъято и обращено в доход государства через суд», — прокомментировал представитель соответствующих органов, пишет ТАСС. Указано, что сейчас идет проверка соответствия задекларированных доходов стоимости имущества. Попова взяли под стражу по обвинению в крупном мошенничестве. Ранее показания против Павла Попова дали фигуранты дела о мошенничествах в парке «Патриот. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Имущество министра обороны России генерала армии Павлы Попова, подозреваемого в мошенничестве, может быть изъято в пользу государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в соответствующих органах. «В случае, если в ходе проверки будет установлено, что имущество Попова и его семья было получено на средства, не приносящие доходов, оно будет изъято и обращено в доход государства через суд», — прокомментировал представитель соответствующих органов, пишет ТАСС. Указано, что сейчас идет проверка соответствия задекларированных доходов стоимости имущества. Попова взяли под стражу по обвинению в крупном мошенничестве. Ранее показания против Павла Попова дали фигуранты дела о мошенничествах в парке «Патриот.