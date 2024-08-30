Имущество генерала армии Попова могут арестовать

Имущество министра обороны России генерала армии Павлы Попова, подозреваемого в мошенничестве, может быть изъято в пользу государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в соответствующих органах.
«В случае, если в ходе проверки будет установлено, что имущество Попова и его семья было получено на средства, не приносящие доходов, оно будет изъято и обращено в доход государства через суд», — прокомментировал представитель соответствующих органов, пишет ТАСС. Указано, что сейчас идет проверка соответствия задекларированных доходов стоимости имущества.
Попова взяли под стражу по обвинению в крупном мошенничестве. Ранее показания против Павла Попова дали фигуранты дела о мошенничествах в парке «Патриот.
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