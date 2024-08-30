30 августа 2024

Имущество генерала армии Попова могут арестовать

© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал Павел Попов.stock, Попов Павел
Сейчас идет проверка соответствия задекларированных доходов стоимости имущества Попова Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Имущество министра обороны России генерала армии Павлы Попова, подозреваемого в мошенничестве, может быть изъято в пользу государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в соответствующих органах.

«В случае, если в ходе проверки будет установлено, что имущество Попова и его семья было получено на средства, не приносящие доходов, оно будет изъято и обращено в доход государства через суд», — прокомментировал представитель соответствующих органов, пишет ТАСС. Указано, что сейчас идет проверка соответствия задекларированных доходов стоимости имущества.

Попова взяли под стражу по обвинению в крупном мошенничестве. Ранее показания против Павла Попова дали фигуранты дела о мошенничествах в парке «Патриот.

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Имущество министра обороны России генерала армии Павлы Попова, подозреваемого в мошенничестве, может быть изъято в пользу государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в соответствующих органах. «В случае, если в ходе проверки будет установлено, что имущество Попова и его семья было получено на средства, не приносящие доходов, оно будет изъято и обращено в доход государства через суд», — прокомментировал представитель соответствующих органов, пишет ТАСС. Указано, что сейчас идет проверка соответствия задекларированных доходов стоимости имущества. Попова взяли под стражу по обвинению в крупном мошенничестве. Ранее показания против Павла Попова дали фигуранты дела о мошенничествах в парке «Патриот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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