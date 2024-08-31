«Иногда и суток мало»: Песков рассказал о напряженном графике Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о напряженном графике работы президента России Владимира Путина. В интервью для журналиста Павла Зарубина он подчеркнул, что общественность видит только небольшую часть президентской деятельности, в то время как основная работа остается за кадром.
«Каждый телефонный разговор — это определенная подготовка. Несколько раз в день или по мере необходимости и днем и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верховного главнокомандующего», — рассказал Песков. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина.
Он также отметил, что Путин лично контролирует ситуацию в регионах, где требуется особое внимание, включая социальное обеспечение и безопасность граждан. Помимо этого, президент России уделяет значительное внимание международным контактам и подписанию важных документов. Песков подчеркнул, что объем работы таков, что «иногда и суток мало».
В 2023 году президент Путин официально не уходил в отпуск. Даже за август у главы государства не нашлось «никаких окон» в рабочем графике.
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