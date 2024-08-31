«Иногда и суток мало»: Песков рассказал о напряженном графике Путина

Песков: общественность видит лишь малую часть работы Путина
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У Путина очень напряженный график, люди видят лишь малую его часть, заявил Песков
У Путина очень напряженный график, люди видят лишь малую его часть, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о напряженном графике работы президента России Владимира Путина. В интервью для журналиста Павла Зарубина он подчеркнул, что общественность видит только небольшую часть президентской деятельности, в то время как основная работа остается за кадром.

«Каждый телефонный разговор — это определенная подготовка. Несколько раз в день или по мере необходимости и днем и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верховного главнокомандующего», — рассказал Песков. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина.

Он также отметил, что Путин лично контролирует ситуацию в регионах, где требуется особое внимание, включая социальное обеспечение и безопасность граждан. Помимо этого, президент России уделяет значительное внимание международным контактам и подписанию важных документов. Песков подчеркнул, что объем работы таков, что «иногда и суток мало».

В 2023 году президент Путин официально не уходил в отпуск. Даже за август у главы государства не нашлось «никаких окон» в рабочем графике.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о напряженном графике работы президента России Владимира Путина. В интервью для журналиста Павла Зарубина он подчеркнул, что общественность видит только небольшую часть президентской деятельности, в то время как основная работа остается за кадром. «Каждый телефонный разговор — это определенная подготовка. Несколько раз в день или по мере необходимости и днем и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верховного главнокомандующего», — рассказал Песков. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Он также отметил, что Путин лично контролирует ситуацию в регионах, где требуется особое внимание, включая социальное обеспечение и безопасность граждан. Помимо этого, президент России уделяет значительное внимание международным контактам и подписанию важных документов. Песков подчеркнул, что объем работы таков, что «иногда и суток мало». В 2023 году президент Путин официально не уходил в отпуск. Даже за август у главы государства не нашлось «никаких окон» в рабочем графике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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