Microsoft отключила россиян от Office 365 и других сервисов

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Microsoft начала отключать некоторые облачные пакеты россиянам Фото:

Корпорация Microsoft начала отключение некоторых облачных сервисов для российских пользователей, затрагивая Office 365, Microsoft 365 и платформу Teams. Об этом сообщила группа компаний Softline.

«К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов», — говорится в заявлении компании. Ограничения коснулись М365, О365 и EMS, пользователи не имеют доступа к Teams.

Softline является партнером Microsoft, и ранее сотрудники этой компании сообщали о введении новых ограничительных мер со стороны американского технологического гиганта. Это уже второй этап блокировок облачных сервисов от Microsoft, в середине мая корпорация начала ограничивать доступ к продуктам Visio Online, Project Online и Power BI.

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Корпорация Microsoft начала отключение некоторых облачных сервисов для российских пользователей, затрагивая Office 365, Microsoft 365 и платформу Teams. Об этом сообщила группа компаний Softline. «К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов», — говорится в заявлении компании. Ограничения коснулись М365, О365 и EMS, пользователи не имеют доступа к Teams. Softline является партнером Microsoft, и ранее сотрудники этой компании сообщали о введении новых ограничительных мер со стороны американского технологического гиганта. Это уже второй этап блокировок облачных сервисов от Microsoft, в середине мая корпорация начала ограничивать доступ к продуктам Visio Online, Project Online и Power BI.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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