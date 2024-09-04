Общество Microsoft отключила россиян от Office 365 и других сервисов 04 сентября 2024 в 13:17 Размер текста - 17 + Microsoft начала отключать некоторые облачные пакеты россиянам Фото: Анна Майорова © URA.RU Корпорация Microsoft начала отключение некоторых облачных сервисов для российских пользователей, затрагивая Office 365, Microsoft 365 и платформу Teams. Об этом сообщила группа компаний Softline. «К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов», — говорится в заявлении компании. Ограничения коснулись М365, О365 и EMS, пользователи не имеют доступа к Teams. Softline является партнером Microsoft, и ранее сотрудники этой компании сообщали о введении новых ограничительных мер со стороны американского технологического гиганта. Это уже второй этап блокировок облачных сервисов от Microsoft, в середине мая корпорация начала ограничивать доступ к продуктам Visio Online, Project Online и Power BI. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Корпорация Microsoft начала отключение некоторых облачных сервисов для российских пользователей, затрагивая Office 365, Microsoft 365 и платформу Teams. Об этом сообщила группа компаний Softline. «К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов», — говорится в заявлении компании. Ограничения коснулись М365, О365 и EMS, пользователи не имеют доступа к Teams. Softline является партнером Microsoft, и ранее сотрудники этой компании сообщали о введении новых ограничительных мер со стороны американского технологического гиганта. Это уже второй этап блокировок облачных сервисов от Microsoft, в середине мая корпорация начала ограничивать доступ к продуктам Visio Online, Project Online и Power BI. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям