03 июня 2024

На Украине предупредили об отключении света зимой

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Украину ждет непростая ситуация ближайшей зимой, считают в Раде Фото:
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На Украине в зимний период возможно отключение электроэнергии до 10 часов в сутки. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк.

«Мы можем быть со светом 12-14 часов и, условно говоря, 10 часов в сутки, мы можем быть без света», — отметил Нагорняк в эфире телеканала «Киев». Он подчеркнул, что Украину ждет непростая ситуация ближайшей зимой при температуры воздуха -10 и ниже.

Это заявление последовало на фоне повышения тарифов на электроэнергию для населения, которое вступило в силу с 1 июня и составило более 60%. Нагорняк подчеркнул, что даже повышение тарифов не гарантирует круглосуточное электроснабжение.

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На Украине в зимний период возможно отключение электроэнергии до 10 часов в сутки. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк. «Мы можем быть со светом 12-14 часов и, условно говоря, 10 часов в сутки, мы можем быть без света», — отметил Нагорняк в эфире телеканала «Киев». Он подчеркнул, что Украину ждет непростая ситуация ближайшей зимой при температуры воздуха -10 и ниже. Это заявление последовало на фоне повышения тарифов на электроэнергию для населения, которое вступило в силу с 1 июня и составило более 60%. Нагорняк подчеркнул, что даже повышение тарифов не гарантирует круглосуточное электроснабжение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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