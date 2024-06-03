На Украине предупредили об отключении света зимой

На Украине в зимний период возможно отключение электроэнергии до 10 часов в сутки. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк.
«Мы можем быть со светом 12-14 часов и, условно говоря, 10 часов в сутки, мы можем быть без света», — отметил Нагорняк в эфире телеканала «Киев». Он подчеркнул, что Украину ждет непростая ситуация ближайшей зимой при температуры воздуха -10 и ниже.
Это заявление последовало на фоне повышения тарифов на электроэнергию для населения, которое вступило в силу с 1 июня и составило более 60%. Нагорняк подчеркнул, что даже повышение тарифов не гарантирует круглосуточное электроснабжение.
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