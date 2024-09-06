Появилось видео нападения назвавшихся «Ахматом» неизвестных на бойцов СВО

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На участников СВО напали неизвестные в Углегорске, передает «Эспаньола» Фото:
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«Бородачи в тапочках» назвались «Ахматом» и напали на бойцов СВО: что известно о потасовке

Добровольческий корпус «Эспаньола», состоящий из участников СВО, опубликовал видео с нападения на них неизвестных вооруженных «бородачей в тапочках». Те на днях остановили колонну техники в районе Углегорска. Причем неизвестные представлялись сотрудниками Следственного комитета, а также называли себя членами чеченского батальона «Ахмат».

На кадрах видна группа неизвестных людей, предположительно, кавказской внешности. Они толпой окружили одного из представителей добровольческого батальона. «Он никуда не поедет, он не сядет ни в какую машину. <…> Командир, наших набери», — говорит один из бойцов «Эспаньолы» за кадром.

Инцидент произошел 3 сентября. Причиной, предположительно, послужил недавний дорожный конфликт между неизвестными и «Эспаньолой» в Белгородской области. URA.RU публиковало всю информацию по происшествию в отдельном материале.

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Добровольческий корпус «Эспаньола», состоящий из участников СВО, опубликовал видео с нападения на них неизвестных вооруженных «бородачей в тапочках». Те на днях остановили колонну техники в районе Углегорска. Причем неизвестные представлялись сотрудниками Следственного комитета, а также называли себя членами чеченского батальона «Ахмат». На кадрах видна группа неизвестных людей, предположительно, кавказской внешности. Они толпой окружили одного из представителей добровольческого батальона. «Он никуда не поедет, он не сядет ни в какую машину. <…> Командир, наших набери», — говорит один из бойцов «Эспаньолы» за кадром. Инцидент произошел 3 сентября. Причиной, предположительно, послужил недавний дорожный конфликт между неизвестными и «Эспаньолой» в Белгородской области. URA.RU публиковало всю информацию по происшествию в отдельном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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