Участок тюменской «трассы смерти» перекроют на несколько ночей

Участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск будет перекрыт на ночи 16 и 17 октября. Ограничения коснутся отрезка дороги с 244-го по 253-й километр. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«Будет закрыто движение транспорта на участке федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с 244-го по 253-й километры 16 и 17 октября 2024 года в период с 01:00 до 07:00. В местах ограничения движения службу будут нести наряды ДПС», — написано в telegram-канале ведомства.
Такие меры приняты в связи с перевозкой крупногабаритного груза. Водителям предлагается объехать этот участок через Тобольск по проспекту Дзираева, улицам Менделеева, Семена Ремезова, Защитинская и Уватскому тракту.
Также на «трассе смерти» с 13 по 17 октября ежедневно ограничивают движение по 50 минут в день. Решение принято из-за монтажа надземного перехода.
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