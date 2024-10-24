National Interest объявил топ-1 танком на Земле российский Т-72

24 октября 2024 в 06:12 Размер текста - 17 +

Т-72 назвали идеальным для тяжелых условий противостояния в ходе СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский танк Т-72 назвали лучшим танком на Земле. Эта боевая машина является ключевым активом в ходе СВО и превосходит как некоторые новейшие модели российских танков, так и технику, поставляемую странами НАТО. Об этом сообщили западные СМИ. Новость по теме В США восхитились российскими танками, назвав их лучшими в мире «Простота, адаптивность и экономичность Т-72 зарекомендовала его идеальным для суровых условий СВО. Способность противостоять минным полям и участвовать в ожесточенных боях сделала надежной и смертоносной платформой, усиливая роль в военной стратегии России», — сообщил аналитик Брэндон Вайхерт в американском журнале National Interest. Издание отмечает, что эффективность Т-72 оказалась выше, чем у более современных моделей танков, включая российский Т-14 «Армата». Также он превосходит системы, предоставленные странами НАТО, в том числе американский танк Abrams и немецкий Leopard-2. Как сообщало URA.RU ранее, журнал National Interest рассказал, что Украина не справляется с истощением своей армии. В это время Россия продолжает отправлять необходимое снаряжение для нужд СВО и располагает большим количеством рабочей силы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский танк Т-72 назвали лучшим танком на Земле. Эта боевая машина является ключевым активом в ходе СВО и превосходит как некоторые новейшие модели российских танков, так и технику, поставляемую странами НАТО. Об этом сообщили западные СМИ. «Простота, адаптивность и экономичность Т-72 зарекомендовала его идеальным для суровых условий СВО. Способность противостоять минным полям и участвовать в ожесточенных боях сделала надежной и смертоносной платформой, усиливая роль в военной стратегии России», — сообщил аналитик Брэндон Вайхерт в американском журнале National Interest. Издание отмечает, что эффективность Т-72 оказалась выше, чем у более современных моделей танков, включая российский Т-14 «Армата». Также он превосходит системы, предоставленные странами НАТО, в том числе американский танк Abrams и немецкий Leopard-2. Как сообщало URA.RU ранее, журнал National Interest рассказал, что Украина не справляется с истощением своей армии. В это время Россия продолжает отправлять необходимое снаряжение для нужд СВО и располагает большим количеством рабочей силы.