National Interest объявил топ-1 танком на Земле российский Т-72

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учения, танк т-72, всеармейский этап конкурса арми2021, арми2021
Т-72 назвали идеальным для тяжелых условий противостояния в ходе СВО Фото:
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Российский танк Т-72 назвали лучшим танком на Земле. Эта боевая машина является ключевым активом в ходе СВО и превосходит как некоторые новейшие модели российских танков, так и технику, поставляемую странами НАТО. Об этом сообщили западные СМИ.

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«Простота, адаптивность и экономичность Т-72 зарекомендовала его идеальным для суровых условий СВО. Способность противостоять минным полям и участвовать в ожесточенных боях сделала надежной и смертоносной платформой, усиливая роль в военной стратегии России», — сообщил аналитик Брэндон Вайхерт в американском журнале National Interest.

Издание отмечает, что эффективность Т-72 оказалась выше, чем у более современных моделей танков, включая российский Т-14 «Армата». Также он превосходит системы, предоставленные странами НАТО, в том числе американский танк Abrams и немецкий Leopard-2.

Как сообщало URA.RU ранее, журнал National Interest рассказал, что Украина не справляется с истощением своей армии. В это время Россия продолжает отправлять необходимое снаряжение для нужд СВО и располагает большим количеством рабочей силы.

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Российский танк Т-72 назвали лучшим танком на Земле. Эта боевая машина является ключевым активом в ходе СВО и превосходит как некоторые новейшие модели российских танков, так и технику, поставляемую странами НАТО. Об этом сообщили западные СМИ. «Простота, адаптивность и экономичность Т-72 зарекомендовала его идеальным для суровых условий СВО. Способность противостоять минным полям и участвовать в ожесточенных боях сделала надежной и смертоносной платформой, усиливая роль в военной стратегии России», — сообщил аналитик Брэндон Вайхерт в американском журнале National Interest. Издание отмечает, что эффективность Т-72 оказалась выше, чем у более современных моделей танков, включая российский Т-14 «Армата». Также он превосходит системы, предоставленные странами НАТО, в том числе американский танк Abrams и немецкий Leopard-2. Как сообщало URA.RU ранее, журнал National Interest рассказал, что Украина не справляется с истощением своей армии. В это время Россия продолжает отправлять необходимое снаряжение для нужд СВО и располагает большим количеством рабочей силы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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