Байден расхотел работать после победы Трампа

Politico: Байден покинул Овальный кабинет несколько недель назад
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До конца срока Байдена остается 42 дня
До конца срока Байдена остается 42 дня Фото:

Президент США Джо Байден прекратил выполнение своих должностных обязанностей в связи с победой Дональда Трампа на выборах. ОБ этом пишет газета Politico.

«Среди представителей Демократической партии, в Капитолии и даже в его [Байдена] собственной администрации царит ощущение, что он покинул Овальный кабинет еще несколько недель назад», — пишет издание. Там добавили, что на посту президента Байден пробудет еще 42 дня.

Издание отмечает, что после поражения демократов на выборах президента Байден в основном придерживается заранее подготовленных текстов, избегает неожиданных публичных выступлений. Он также уходит от вопросов журналистов и старается не вступать в обсуждения Трампа, политической ситуации в Конгрессе и будущего демократической партии.

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Президент США Джо Байден прекратил выполнение своих должностных обязанностей в связи с победой Дональда Трампа на выборах. ОБ этом пишет газета Politico. «Среди представителей Демократической партии, в Капитолии и даже в его [Байдена] собственной администрации царит ощущение, что он покинул Овальный кабинет еще несколько недель назад», — пишет издание. Там добавили, что на посту президента Байден пробудет еще 42 дня. Издание отмечает, что после поражения демократов на выборах президента Байден в основном придерживается заранее подготовленных текстов, избегает неожиданных публичных выступлений. Он также уходит от вопросов журналистов и старается не вступать в обсуждения Трампа, политической ситуации в Конгрессе и будущего демократической партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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