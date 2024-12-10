Байден расхотел работать после победы Трампа

Президент США Джо Байден прекратил выполнение своих должностных обязанностей в связи с победой Дональда Трампа на выборах. ОБ этом пишет газета Politico.
«Среди представителей Демократической партии, в Капитолии и даже в его [Байдена] собственной администрации царит ощущение, что он покинул Овальный кабинет еще несколько недель назад», — пишет издание. Там добавили, что на посту президента Байден пробудет еще 42 дня.
Издание отмечает, что после поражения демократов на выборах президента Байден в основном придерживается заранее подготовленных текстов, избегает неожиданных публичных выступлений. Он также уходит от вопросов журналистов и старается не вступать в обсуждения Трампа, политической ситуации в Конгрессе и будущего демократической партии.
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