По словам экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, долгосрочные поставки российского газа в ФРГ были выгодны для обеих стран и являлись давней традицией. Об этом она заявила в эфире телеканала France 2.
«Торговля газом с Россией имеет очень давние традиции. Она началась во времена холодной войны и продолжалась в период моего пребывания у власти. Не думаю, что это было ошибкой, потому что у нас был российский газ по выгодной цене», — сказала Ангела Меркель журналистам. Она также подчеркнула, что это было выигрышное сотрудничество для обеих сторон, при этом позволяя Германии обеспечивать свои энергетические потребности по более низким ценам.
По словам Меркель, после начала конфликта на Украине Германия столкнулась с необходимостью закупать более дорогой газ из других источников. Это привело к значительному удорожанию энергоресурсов в стране.
До этого Меркель оправдывала поставки российского газа тем, что таким образом Германия оказывала помощь немецким компаниям и поддерживала мир с Москвой. На днях в ФРГ выступили за возобновление отношений с РФ.
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