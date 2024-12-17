Ректору РАНХиГС Комиссарову предложили возглавить правление АНО РСВ

Ректор РАНХиГС и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) Алексей Комиссаров может возглавить правление этой президентской платформы. Планируется, что оно станет органом стратегического планирования Наблюдательного совета.
«Ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову предложено возглавить Правление АНО „Россия — страна возможностей“, — сообщили в telegram-канале РСВ. Отмечается, что Правление в качестве органа стратегического планирования войдет в структуру Наблюдательного совета, где будет утверждать векторы развития организации и давать оценку эффективности ее деятельности.
Комиссаров был одним из основателей президентской платформы в 2018 году и с тех пор он возглавлял ее. Комиссарова на этом посту заменит исполнительный директор РСВ платформы Андрей Бетин.
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