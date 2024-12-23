Собственник танкера «Волгонефть 239» взял ответственность по утилизации судна

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Владельцы танкера «Волгонефть 212» подтвердили готовность утилизировать судно, заявил Козлов
Владельцы танкера «Волгонефть 212» подтвердили готовность утилизировать судно, заявил Козлов Фото:
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Собственник танкера «Волгонефть 239» взял на себя ответственность за утилизацию судна после его крушения в Керченском проливе. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

«Собственник судна „Волгонефть 239“ юридически подтвердил, что он берет на себя всю ответственность по подъему и утилизации части судна», — передает слова Козлова «Российская газета». Он отметил, что владельцы другого танкера «Волгонефть 212» также подтвердили готовность организовать утилизацию своего судна.

15 декабря произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили более девяти тысяч тонн мазута, передает 360.ru. Одно судно разбилось на две части, а другое застряло на мели в районе порта Тамань. В результате инцидента в море вылилось около трех тысяч тонн мазута, так как танки обоих судов были повреждены.

Загрязнено 54 километра береговой линии Краснодарского края, большая часть из которых — в Анапе. На данный момент в воду вытекло 3,7 тысячи тонн мазута.

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Собственник танкера «Волгонефть 239» взял на себя ответственность за утилизацию судна после его крушения в Керченском проливе. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов. «Собственник судна „Волгонефть 239“ юридически подтвердил, что он берет на себя всю ответственность по подъему и утилизации части судна», — передает слова Козлова «Российская газета». Он отметил, что владельцы другого танкера «Волгонефть 212» также подтвердили готовность организовать утилизацию своего судна. 15 декабря произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили более девяти тысяч тонн мазута, передает 360.ru. Одно судно разбилось на две части, а другое застряло на мели в районе порта Тамань. В результате инцидента в море вылилось около трех тысяч тонн мазута, так как танки обоих судов были повреждены. Загрязнено 54 километра береговой линии Краснодарского края, большая часть из которых — в Анапе. На данный момент в воду вытекло 3,7 тысячи тонн мазута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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