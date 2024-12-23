Собственник танкера «Волгонефть 239» взял ответственность по утилизации судна

Собственник танкера «Волгонефть 239» взял на себя ответственность за утилизацию судна после его крушения в Керченском проливе. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов.
«Собственник судна „Волгонефть 239“ юридически подтвердил, что он берет на себя всю ответственность по подъему и утилизации части судна», — передает слова Козлова «Российская газета». Он отметил, что владельцы другого танкера «Волгонефть 212» также подтвердили готовность организовать утилизацию своего судна.
15 декабря произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили более девяти тысяч тонн мазута, передает 360.ru. Одно судно разбилось на две части, а другое застряло на мели в районе порта Тамань. В результате инцидента в море вылилось около трех тысяч тонн мазута, так как танки обоих судов были повреждены.
Загрязнено 54 километра береговой линии Краснодарского края, большая часть из которых — в Анапе. На данный момент в воду вытекло 3,7 тысячи тонн мазута.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.