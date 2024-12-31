В Черном море уничтожены катера ВСУ

Силы Черноморского флота России уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«31 декабря <...> в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота уничтожены три украинских безэкипажных катера», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Ликвидировали вражеские катера военные Черноморского флота с 11:00 до 14:00 по московскому времени.
Ранее ВСУ также предприняли попытку атаки российских регионов при помощи беспилотных летательных аппаратов. Российские ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников противника над территориями Ростовской и Астраханской областей.
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