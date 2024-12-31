В Черном море уничтожены катера ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силы Черноморского флота уничтожили несколько безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря
Силы Черноморского флота уничтожили несколько безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы Черноморского флота России уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. 

«31 декабря <...> в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота уничтожены три украинских безэкипажных катера», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Ликвидировали вражеские катера военные Черноморского флота с 11:00 до 14:00 по московскому времени.

Ранее ВСУ также предприняли попытку атаки российских регионов при помощи беспилотных летательных аппаратов. Российские ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников противника над территориями Ростовской и Астраханской областей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы Черноморского флота России уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.  «31 декабря <...> в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота уничтожены три украинских безэкипажных катера», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Ликвидировали вражеские катера военные Черноморского флота с 11:00 до 14:00 по московскому времени. Ранее ВСУ также предприняли попытку атаки российских регионов при помощи беспилотных летательных аппаратов. Российские ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников противника над территориями Ростовской и Астраханской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...