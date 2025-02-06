В ООН отреагировали на желание Израиля выйти из организации

ООН: Израиль не может выйти из состава СПЧ, потому что не состоит в нем
© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль захотел покинуть СПЧ, в котором изначально не состоит
Израиль захотел покинуть СПЧ, в котором изначально не состоит Фото:

Израиль не может покинуть состав Совета по правам человека (СПЧ) ООН, так как не является его членом. Страна обладает статусом наблюдателя, который не равнозначен членству. Об этом сообщил официальный представитель органа ООН Паскаль Сим.

«Израиль не может выйти из состава Совета по правам человека (СПЧ) ООН, потому что не является одним из 47 членов органа», — заявил Сим. Его слова приводит ТАСС. 

Он также подчеркнул, что СПЧ приветствует и поддерживает активное участие всех государств-членов ООН в деятельности Совета. Это не зависит от того, являются ли они членами СПЧ или наблюдателями.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о выходе страны из СПЧ ООН. Он также планирует прекратить финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), передает «Национальная служба новостей».  

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Израиль не может покинуть состав Совета по правам человека (СПЧ) ООН, так как не является его членом. Страна обладает статусом наблюдателя, который не равнозначен членству. Об этом сообщил официальный представитель органа ООН Паскаль Сим. «Израиль не может выйти из состава Совета по правам человека (СПЧ) ООН, потому что не является одним из 47 членов органа», — заявил Сим. Его слова приводит ТАСС.  Он также подчеркнул, что СПЧ приветствует и поддерживает активное участие всех государств-членов ООН в деятельности Совета. Это не зависит от того, являются ли они членами СПЧ или наблюдателями. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о выходе страны из СПЧ ООН. Он также планирует прекратить финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), передает «Национальная служба новостей».  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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