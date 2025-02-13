Путин поручил проверить состояние танкерного флота России

Президент России Владимир Путин поручил проверить состояние танкерного флота. Он призвал до 1 июня принять меры для повышения безопасности. Об этом сообщает Кремль.
«Провести проверку технического состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности», — следует их указа президента страны. Поручение было озвучено по итогам совещания с членами правительства. Основные тезисы размещены на официальном сайте Кремля.
Путин также призвал предоставить ему предложения по усилению контроля за состоянием флота. Он также указал проконтролировать те суда, которые перевозят нефть и нефтепродукты.
На днях в Ленинградской области затонул танкер Koala с мазутом. Проверялась версия о минировании. Возбуждено уголовное дело в связи с нарушением безопасности мореплавания. В конце декабря также затонули два нефтяных танкера «Волгонефть». По итогу инцидент спровоцировал экологическую катастрофу на черноморском побережье.
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