13 февраля 2025

Путин поручил проверить состояние танкерного флота России

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Владимир Путин поручил проверить состояние танкерного флота
Владимир Путин поручил проверить состояние танкерного флота Фото:

Президент России Владимир Путин поручил проверить состояние танкерного флота. Он призвал до 1 июня принять меры для повышения безопасности. Об этом сообщает Кремль.

«Провести проверку технического состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности», — следует их указа президента страны. Поручение было озвучено по итогам совещания с членами правительства. Основные тезисы размещены на официальном сайте Кремля.

Путин также призвал предоставить ему предложения по усилению контроля за состоянием флота. Он также указал проконтролировать те суда, которые перевозят нефть и нефтепродукты.

На днях в Ленинградской области затонул танкер Koala с мазутом. Проверялась версия о минировании. Возбуждено уголовное дело в связи с нарушением безопасности мореплавания. В конце декабря также затонули два нефтяных танкера «Волгонефть». По итогу инцидент спровоцировал экологическую катастрофу на черноморском побережье. 

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Президент России Владимир Путин поручил проверить состояние танкерного флота. Он призвал до 1 июня принять меры для повышения безопасности. Об этом сообщает Кремль. «Провести проверку технического состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности», — следует их указа президента страны. Поручение было озвучено по итогам совещания с членами правительства. Основные тезисы размещены на официальном сайте Кремля. Путин также призвал предоставить ему предложения по усилению контроля за состоянием флота. Он также указал проконтролировать те суда, которые перевозят нефть и нефтепродукты. На днях в Ленинградской области затонул танкер Koala с мазутом. Проверялась версия о минировании. Возбуждено уголовное дело в связи с нарушением безопасности мореплавания. В конце декабря также затонули два нефтяных танкера «Волгонефть». По итогу инцидент спровоцировал экологическую катастрофу на черноморском побережье. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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